Trump diz acompanhar 'muito de perto' eleição presidencial no Brasil, 'país muito importante'

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Na semana passada, integrantes da Casa Branca afirmaram que caberia ao próprio Trump decidir se reconhecerá o resultado da eleição

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (1) que o Brasil é "um país muito importante" e classificou a eleição presidencial brasileira como "muito importante", a poucos dias do 1º turno do pleito marcado para este domingo.

"Estou acompanhando muito de perto as eleições brasileiras. O Brasil é um país muito importante. É um ótimo país. As pessoas do Brasil são fantásticas. É uma eleição muito importante", disse Trump a jornalistas na Casa Branca. O republicano, contudo não mencionou apoio a nenhum candidato.

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As declarações ocorrem em meio à atenção em Washington sobre a disputa brasileira. No começo desta semana, três senadores democratas dos EUA pediram ao governo Trump que evite qualquer interferência no processo eleitoral, em carta enviada ao secretário de Estado, Marco Rubio.

Na semana passada, integrantes da Casa Branca ouvidos pela Broadcast afirmaram que caberia ao próprio Trump decidir se reconhecerá o resultado da eleição. As fontes disseram ainda que o presidente americano tem preferência por um candidato por afinidade ideológica, mas que não havia, naquele momento, apoio formal a nenhum nome.

Nesta quinta-feira, a Reuters também informou que autoridades brasileiras de inteligência relataram a representantes europeus suposta interferência dos EUA e da Rússia antes da eleição. Integrantes do governo americano ouvidos anteriormente pela Broadcast negaram interferência de Washington no pleito brasileiro.