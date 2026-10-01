Netanyahu diz que Israel investiga se copiloto teve cúmplices
Informações preliminares obtidas pelo país indicavam que o copiloto pretendia derrubar a aeronave e o classificou como um terrorista
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O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou que a polícia apura quem está por trás da tentativa de derrubar um avião da FlyDubai durante um voo com destino a Israel. A investigação também deverá esclarecer se o copiloto agiu sozinho ou contou com a participação de outras pessoas.
"Vamos investigar a fundo esse ataque, se o autor teve cúmplices se o Irã estava por trás disso. Acho que descobriremos muito em breve", afirmou.
Questionado especificamente sobre a possibilidade de envolvimento iraniano, porém, o primeiro-ministro ponderou que "é muito cedo para dizer", disse em entrevista à Fox News.
Netanyahu declarou que Israel acompanha as investigações e que seus serviços de inteligência também apuram o caso. Segundo ele, o homem apontado como responsável pelo ataque já era investigado na Arábia Saudita, onde o avião pousou em segurança, no aeroporto de Tabuk.
O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou na quarta-feira (30) que as informações preliminares obtidas pelo país indicavam que o copiloto pretendia derrubar a aeronave e o classificou como terrorista. Netanyahu, por sua vez, descreveu o episódio como um "grave incidente de segurança".
Dois funcionários de segurança israelenses disseram à Reuters que a avaliação inicial de Israel era de que o copiloto provavelmente havia agido sozinho. Segundo eles, porém, a investigação ainda não havia determinado a motivação do ataque nem descartado a participação de outras pessoas.
O voo da Flydubai transportava mais de 170 pessoas e pousou em segurança em Tabuk, na Arábia Saudita. Segundo políticos israelenses e passageiros, o copiloto teria esfaqueado o piloto e tentado derrubar a aeronave. O piloto e alguns passageiros conseguiram impedir a queda do avião.
Os Emirados Árabes Unidos abriram uma investigação sobre o episódio. A agência estatal WAM informou que a apuração deverá determinar se o incidente poderia estar relacionado a alguma atividade ou tentativa terrorista.