Netanyahu diz que Israel investiga se copiloto teve cúmplices em tentativa de derrubar avião da FlyDubai
Aeronave com mais de 170 pessoas pousou em segurança na Arábia Saudita, enquanto autoridades apuram possível participação de cúmplices
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, afirmou que a polícia apura quem está por trás da tentativa de derrubar um avião da FlyDubai durante um voo com destino a Israel. A investigação também deverá esclarecer se o copiloto agiu sozinho ou contou com a participação de outras pessoas.
"Vamos investigar a fundo esse ataque, se o autor teve cúmplices se o Irã estava por trás disso. Acho que descobriremos muito em breve", afirmou.
Primeiro-ministro considera cedo para apontar participação do Irã
Questionado especificamente sobre a possibilidade de envolvimento iraniano, porém, o primeiro-ministro ponderou que "é muito cedo para dizer", disse em entrevista à Fox News.
Netanyahu declarou que Israel acompanha as investigações e que seus serviços de inteligência também apuram o caso. Segundo ele, o homem apontado como responsável pelo ataque já era investigado na Arábia Saudita, onde o avião pousou em segurança, no aeroporto de Tabuk.
O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou na quarta-feira (30) que as informações preliminares obtidas pelo país indicavam que o copiloto pretendia derrubar a aeronave e o classificou como terrorista. Netanyahu, por sua vez, descreveu o episódio como um "grave incidente de segurança".
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Dois funcionários de segurança israelenses disseram à Reuters que a avaliação inicial de Israel era de que o copiloto provavelmente havia agido sozinho. Segundo eles, porém, a investigação ainda não havia determinado a motivação do ataque nem descartado a participação de outras pessoas.
Passageiros e piloto teriam impedido queda da aeronave
O voo da Flydubai transportava mais de 170 pessoas e pousou em segurança em Tabuk, na Arábia Saudita. Segundo políticos israelenses e passageiros, o copiloto teria esfaqueado o piloto e tentado derrubar a aeronave. O piloto e alguns passageiros conseguiram impedir a queda do avião.
Os Emirados Árabes Unidos abriram uma investigação sobre o episódio. A agência estatal WAM informou que a apuração deverá determinar se o incidente poderia estar relacionado a alguma atividade ou tentativa terrorista.