fechar
Mundo | Notícia

Iraque comemora uma "nova era" após a retirada das tropas dos EUA

Retirada encerra missão internacional contra o Estado Islâmico, enquanto governo iraquiano defende integração de grupos armados às estruturas estatai

Por Estadão Conteúdo Publicado em 01/10/2026 às 11:44
Primeiro-ministro do Iraque, Ali Fali al Zaidi, anunciou uma "nova era" após a retirada das tropas dos EUA
Primeiro-ministro do Iraque, Ali Fali al Zaidi, anunciou uma "nova era" após a retirada das tropas dos EUA - Cortesia/Magnific

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O primeiro-ministro do Iraque, Ali Fali al Zaidi, comemorou ontem, 30, "uma nova era" para o país asiático após a retirada das tropas americanas e o fim da coalizão contra o Estado Islâmico, ao mesmo tempo em que parabenizou e convidou a "fazer parte do coração do Estado, e não permanecer fora dele" os grupos armados que participaram da segurança iraquiana nos últimos anos.

"Nobre povo do Iraque, dirijo-me a vocês neste momento decisivo para a nação para anunciar uma nova era em que o Iraque deixa de ser um cenário de conflito para se tornar uma pátria que controla plenamente seu próprio destino, protege seu território e sua soberania, e constrói seu futuro por meio da vontade de seu próprio povo", afirmou Al Zaidi no início de um discurso à nação.

Leia Também

Governo homenageia forças que combateram o Estado Islâmico

O chefe de Estado lamentou que os iraquianos tenham "pago um alto preço após anos de paciência", nos quais "facções armadas proliferaram" por seu território, "transformando o Iraque em um palco para interesses alheios, em vez de um refúgio seguro para seu próprio povo".

Por outro lado, nesta "nova era", o primeiro-ministro quis "homenagear os mártires e os feridos, graças aos quais", afirmou, a sociedade iraquiana pode desfrutar hoje de "segurança e soberania".

"Prestamos homenagem aos heróis do nosso Exército, da Polícia, do Serviço Antiterrorista, das Forças de Mobilização Popular (FMP), das forças 'peshmerga', todos os ramos de nossas Forças Armadas e nossos corajosos órgãos de segurança", destacando o grau de integração das FMP - milícias majoritariamente pró-iranianas - e dos 'peshmerga' - as forças de segurança das autoridades da região semiautônoma do Curdistão iraquiano - ao incorporá-los entre os elementos estatais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Destacando "seu heroísmo e seus sacrifícios", bem como a decisão das "forças nacionais" de se colocarem "sob o comando do Comandante-Chefe das Forças Armadas", o líder enviou a eles "uma mensagem de afeto" e agradeceu por terem lutado pelo país e por terem pegado em armas quando este "enfrentava o terrorismo".

"Suas armas e seus homens pertencem ao Estado e às suas instituições", ressaltou Al Zaidi antes de expressar seu desejo de que "sua experiência e seus sacrifícios sejam uma força adicional a serviço do Iraque, sob uma única doutrina nacional, uma única bandeira e um processo unificado de tomada de decisões militares e de segurança".

O presidente defendeu, assim, "a equação da soberania: armas nas mãos exclusivas do Estado, território iraquiano livre de forças estrangeiras e uma decisão nacional que represente a todos e não esteja sujeita à tutela de ninguém". "O Estado não exclui seus filhos; pelo contrário, organiza suas energias e as canaliza dentro do marco da lei e da Constituição", destacou.

Ministério das Relações Exteriores agradece apoio dos Estados Unidos

A respeito dessa nova fase no Iraque, o Ministério das Relações Exteriores também se pronunciou, tendo destacado a conduta da sociedade iraquiana, além de agradecer pelo "heroísmo" das Forças Armadas, das Forças de Mobilização Popular e dos "peshmerga".

Além disso, a diplomacia iraquiana expressou "seu mais profundo agradecimento e reconhecimento aos Estados Unidos, como líderes da coalizão internacional, e às nações amigas participantes, por seu papel no apoio ao Iraque durante a guerra contra os grupos terroristas do Estado Islâmico".

"O Ministério afirma que o fim oficial da missão da coalizão internacional no Iraque não significa o fim da cooperação com as nações amigas", destacou o ministério, ressaltando que "a cooperação em matéria de segurança continuará sendo um caminho baseado em interesses compartilhados e no respeito mútuo à soberania nacional, abrangendo a capacitação, o intercâmbio de experiências e informações e o desenvolvimento de capacidades".

"O Ministério reitera o compromisso da República do Iraque de continuar seus esforços na luta contra o terrorismo, no fortalecimento de sua segurança nacional e na consolidação de suas relações com nações amigas e parceiros internacionais", declarou o Ministério das Relações Exteriores, enfatizando a promoção da "segurança e da estabilidade, tanto em nível regional quanto internacional".

Essas declarações de Bagdá ocorrem no contexto da retirada das tropas americanas do Iraque, concluída nesta quarta-feira, o que pôs fim à coalizão internacional que combateu o Estado Islâmico por doze anos, 23 anos após o início da invasão do país para derrubar Saddam Hussein.

Presença militar dos EUA no Iraque remonta à invasão de 2003

Os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003 para promover a derrubada de Hussein e permaneceram no país até 2011, quando o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ordenou a retirada.

Apenas três anos depois, as tropas americanas retornaram ao país no âmbito da coalizão internacional para combater o Estado Islâmico, uma missão liderada por Washington que contou com a participação de parceiros europeus como o Reino Unido, a França, a Espanha, a Itália e a Alemanha.

Receba as principais notícias em tempo real no WhatsApp do Jornal do Commercio

Leia também

Brasil e EUA terão grupo de trabalho para discutir acordo comercial
COMÉRCIO INTERNACIONAL

Brasil e EUA terão grupo de trabalho para discutir acordo comercial
O Irã adverte que poderá utilizar "novas tecnologias militares" caso haja um novo conflito com os EUA e Israel
Oriente Médio

O Irã adverte que poderá utilizar "novas tecnologias militares" caso haja um novo conflito com os EUA e Israel

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.