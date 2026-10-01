Iraque comemora uma "nova era" após a retirada das tropas dos EUA

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O primeiro-ministro do Iraque, Ali Fali al Zaidi, comemorou ontem, 30, "uma nova era" para o país asiático após a retirada das tropas americanas e o fim da coalizão contra o Estado Islâmico, ao mesmo tempo em que parabenizou e convidou a "fazer parte do coração do Estado, e não permanecer fora dele" os grupos armados que participaram da segurança iraquiana nos últimos anos.

"Nobre povo do Iraque, dirijo-me a vocês neste momento decisivo para a nação para anunciar uma nova era em que o Iraque deixa de ser um cenário de conflito para se tornar uma pátria que controla plenamente seu próprio destino, protege seu território e sua soberania, e constrói seu futuro por meio da vontade de seu próprio povo", afirmou Al Zaidi no início de um discurso à nação.

Governo homenageia forças que combateram o Estado Islâmico

O chefe de Estado lamentou que os iraquianos tenham "pago um alto preço após anos de paciência", nos quais "facções armadas proliferaram" por seu território, "transformando o Iraque em um palco para interesses alheios, em vez de um refúgio seguro para seu próprio povo".

Por outro lado, nesta "nova era", o primeiro-ministro quis "homenagear os mártires e os feridos, graças aos quais", afirmou, a sociedade iraquiana pode desfrutar hoje de "segurança e soberania".

"Prestamos homenagem aos heróis do nosso Exército, da Polícia, do Serviço Antiterrorista, das Forças de Mobilização Popular (FMP), das forças 'peshmerga', todos os ramos de nossas Forças Armadas e nossos corajosos órgãos de segurança", destacando o grau de integração das FMP - milícias majoritariamente pró-iranianas - e dos 'peshmerga' - as forças de segurança das autoridades da região semiautônoma do Curdistão iraquiano - ao incorporá-los entre os elementos estatais.

Destacando "seu heroísmo e seus sacrifícios", bem como a decisão das "forças nacionais" de se colocarem "sob o comando do Comandante-Chefe das Forças Armadas", o líder enviou a eles "uma mensagem de afeto" e agradeceu por terem lutado pelo país e por terem pegado em armas quando este "enfrentava o terrorismo".

"Suas armas e seus homens pertencem ao Estado e às suas instituições", ressaltou Al Zaidi antes de expressar seu desejo de que "sua experiência e seus sacrifícios sejam uma força adicional a serviço do Iraque, sob uma única doutrina nacional, uma única bandeira e um processo unificado de tomada de decisões militares e de segurança".

O presidente defendeu, assim, "a equação da soberania: armas nas mãos exclusivas do Estado, território iraquiano livre de forças estrangeiras e uma decisão nacional que represente a todos e não esteja sujeita à tutela de ninguém". "O Estado não exclui seus filhos; pelo contrário, organiza suas energias e as canaliza dentro do marco da lei e da Constituição", destacou.

Ministério das Relações Exteriores agradece apoio dos Estados Unidos

A respeito dessa nova fase no Iraque, o Ministério das Relações Exteriores também se pronunciou, tendo destacado a conduta da sociedade iraquiana, além de agradecer pelo "heroísmo" das Forças Armadas, das Forças de Mobilização Popular e dos "peshmerga".

Além disso, a diplomacia iraquiana expressou "seu mais profundo agradecimento e reconhecimento aos Estados Unidos, como líderes da coalizão internacional, e às nações amigas participantes, por seu papel no apoio ao Iraque durante a guerra contra os grupos terroristas do Estado Islâmico".

"O Ministério afirma que o fim oficial da missão da coalizão internacional no Iraque não significa o fim da cooperação com as nações amigas", destacou o ministério, ressaltando que "a cooperação em matéria de segurança continuará sendo um caminho baseado em interesses compartilhados e no respeito mútuo à soberania nacional, abrangendo a capacitação, o intercâmbio de experiências e informações e o desenvolvimento de capacidades".

"O Ministério reitera o compromisso da República do Iraque de continuar seus esforços na luta contra o terrorismo, no fortalecimento de sua segurança nacional e na consolidação de suas relações com nações amigas e parceiros internacionais", declarou o Ministério das Relações Exteriores, enfatizando a promoção da "segurança e da estabilidade, tanto em nível regional quanto internacional".

Essas declarações de Bagdá ocorrem no contexto da retirada das tropas americanas do Iraque, concluída nesta quarta-feira, o que pôs fim à coalizão internacional que combateu o Estado Islâmico por doze anos, 23 anos após o início da invasão do país para derrubar Saddam Hussein.

Presença militar dos EUA no Iraque remonta à invasão de 2003

Os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003 para promover a derrubada de Hussein e permaneceram no país até 2011, quando o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ordenou a retirada.

Apenas três anos depois, as tropas americanas retornaram ao país no âmbito da coalizão internacional para combater o Estado Islâmico, uma missão liderada por Washington que contou com a participação de parceiros europeus como o Reino Unido, a França, a Espanha, a Itália e a Alemanha.



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