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Piloto é esfaqueado durante voo com destino para Israel e levanta suspeitas sobre uma tentativa de ataque terrorista

O avião, que levava cerca de 160 passageiros, precisou fazer um pouso de emergência na Arábia Saudita após briga na cabine de comando entre pilotos

Por Estadão Conteúdo Publicado em 30/09/2026 às 13:11
Piloto &eacute; esfaqueado durante voo com destino para Israel e levanta suspeitas sobre uma tentativa de ataque terrorista
Piloto é esfaqueado durante voo com destino para Israel e levanta suspeitas sobre uma tentativa de ataque terrorista - Foto: KARIM SAHIB / AFP

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Uma briga entre pilotos de um avião comercial que viajava dos Emirados Árabes Unidos para Israel forçou a aeronave a fazer um pouso de emergência na Arábia Saudita nesta quarta-feira (30). Um dos pilotos teria sido esfaqueado e o caso levantou suspeitas sobre uma suposta tentativa de ataque terrorista.

Uma autoridade regional informada sobre o incidente, que falou sob condição de anonimato, disse que uma briga eclodiu na cabine de comando e aparentemente envolveu os pilotos. Não ficou claro de imediato o que motivou a briga.

O Aeroporto Internacional Príncipe Sultan bin Abdulaziz, em Tabuk, disse em comunicado que o capitão e o primeiro oficial da aeronave ficaram feridos e foram levados para um hospital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

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Relatos de passageiros

Passageiros a bordo relataram à imprensa internacional que ouviram gritos de outros viajantes na parte dianteira da aeronave durante a confusão, afirmando que o avião perdeu altitude bruscamente antes de pousar na Arábia Saudita.

Imagens da cabine de comando divulgadas pela mídia israelense mostraram dois pilotos feridos e sangrando, enquanto um passageiro afirma que um dos pilotos esfaqueou o outro.

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"Estamos protegendo o piloto que foi atacado; estamos aqui para que ninguém passe pela porta", ele diz.

Segundo o jornal israelense Haaretz, outro passageiro foi filmado em um vídeo gravado dentro do avião com sangue no corpo.

"Estamos aqui, em um voo, e acabamos de subjugar os terroristas. Estamos nos aproximando do pouso", disse ele.

"Quem puder me ouvir: precisamos de ajuda. Provavelmente vamos pousar em Tabuk, em algum lugar da Arábia Saudita. Todos no avião estão sãos e salvos, exceto o piloto. Precisamos de ajuda."

Passageiros do voo disseram ainda que os pilotos perderam o controle da aeronave antes que outros passageiros invadissem a cabine de comando.

"Os passageiros começaram a gritar. Então o avião começou a balançar de um lado para o outro. Entendemos que os pilotos haviam perdido o controle porque um deles havia sido esfaqueado. Ele estava gravemente ferido. O avião simplesmente começou a descer rapidamente. Foi muito assustador", contou um passageiro ao Haaretz.

Por que há suspeita de ataque terrorista?

Israelenses foram alvo de uma série de sequestros e ataques a aviões perpetrados por militantes palestinos nas décadas de 1960 e 1970. Israel não sofre um sequestro há décadas, mas mantém um dos sistemas de segurança aeroportuária mais rigorosos do mundo, inclusive em voos com destino a Israel.

O pouso de emergência na Arábia Saudita não foi o primeiro de um avião transportando israelenses para casa. O reino não mantém relações diplomáticas formais com Israel, mas encerrou sua antiga proibição de voos israelenses sobre seu território em 2022.

Desde então, a Arábia Saudita coordenou diversos pousos de emergência para passageiros israelenses, incluindo em 2023, quando um avião apresentou uma falha elétrica.

Nos últimos dias, o primeiro-ministro israelense alertou sobre ameaças de segurança não especificadas e crescentes. O país está a poucos dias de marcar o aniversário do ataque de 7 de outubro de 2023 ao sul de Israel, a semanas das eleições e segue envolvido em múltiplos conflitos nos últimos três anos.

O que dizem as autoridades?

O gabinete do premiê Binyamin Netanyahu afirmou que a situação estava sob controle e que Israel estava trabalhando para trazer os passageiros de volta para casa. "A tripulação foi interrogada como parte da investigação", acrescentou um funcionário regional sem informar se alguém foi detido.

O primeiro-ministro alertou nos últimos dias sobre ameaças de segurança não especificadas e crescentes. O país está a poucos dias de marcar o aniversário do ataque de 7 de outubro de 2023 ao sul de Israel, a semanas das eleições e segue envolvido em múltiplos conflitos nos últimos três anos.

 

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