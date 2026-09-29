Parque nos EUA fecha montanha-russa em meio a processos judiciais por lesões cerebrais

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A atração está fechada desde 12 de julho, depois que duas mulheres que andaram na montanha-russa com menos de uma semana de diferença passaram mal

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O parque de diversões Six Flags Magic Mountain decidiu fechar as operações da famosa montanha-russa X2 em meio a ações judiciais que alegam lesões cerebrais graves causadas pela atração.

O parque temático do sul da Califórnia anunciou nesta terça-feira, 29, que está fechando definitivamente a atração após quase 20 anos.

Recentemente, o Six Flags chegou a um acordo em um processo por homicídio culposo movido pela família de um homem de 22 anos que morreu após andar na montanha-russa em 2022, e mais três processos alegando lesões cerebrais traumáticas foram abertos na semana passada.

"Embora a X2 tenha sido aprovada consistentemente em uma série de testes de segurança, decidimos fechar a atração porque acreditamos que é a coisa certa a se fazer", disse o presidente do parque, Brian Oerding, em um comunicado online. "A segurança das atrações é um pilar fundamental do nosso negócio e, quando percebemos que a confiança dos visitantes está abalada, levamos isso a sério."

A atração está fechada desde a noite de 12 de julho, depois que duas mulheres que andaram na montanha-russa com menos de uma semana de diferença entre uma e outra precisaram ser levadas às pressas para o hospital após saírem da atração.

Uma delas, Naomi Greer-Wilkinson, de 25 anos, desmaiou logo após o término do passeio e foi diagnosticada com um hemorragia cerebral grave dentro do crânio, que exigiu uma cirurgia cerebral de emergência. Ela permanece em estado vegetativo no hospital, incapaz de falar ou se mover e dependente de um respirador. Sua família entrou com uma ação judicial contra a Six Flags em seu nome.

Seus advogados afirmaram que mais de 100 pessoas alegaram ter sofrido lesões cerebrais causadas pela montanha-russa nos últimos dois anos, e que mais ações judiciais seriam movidas nas próximas semanas.

O parque chegou a um acordo em um processo por homicídio culposo movido pela família de Christopher Hawley, um jovem de 22 anos que morreu no dia seguinte ao ter andado na X2. Ele foi levado ao hospital após o passeio com hemorragia cerebral grave. O Instituto Médico Legal afirmou que sua morte foi causada por traumatismo craniano contuso. O caso foi resolvido no final de agosto, poucos dias antes do início previsto do julgamento.

De acordo com o site do Six Flags Magic Mountain, a montanha-russa X2 atinge uma velocidade máxima de 122 km/h e tem um comprimento total de 1.100 metros. Os assentos giram 360 graus "para que seu corpo fique girando o tempo todo", e o brinquedo apresenta duas "curvas corvo" - meias voltas que se transformam em quedas verticais no meio do percurso.

Ela estreou no parque em 2002 com o nome de X, como a primeira montanha-russa de "quarta dimensão" do mundo, e foi reaberta em 2008 como X2, com novos trens e efeitos especiais. A singularidade da atração atraiu amantes de emoções fortes de todo o mundo e conquistou uma base de fãs fervorosa.