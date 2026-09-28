Zelenski alerta que a Coreia do Norte vai dobrar o número de soldados destacados na Rússia

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Segundo o presidente ucraniano, a Rússia paga a Coreia do norte "com tecnologia, entre outras coisas". Entre essas, estariam drones de ataque

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O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, alertou nesta segunda-feira, 28, que a Coreia do Norte planeja enviar à Rússia mais 10.000 militares, que se somariam ao contingente de 8.000 soldados que já se encontram em território russo, com o objetivo final de combater na frente de batalha na Ucrânia.

"Neste momento, há mais de 8.000 soldados norte-coreanos em território russo. Estão em andamento preparativos para mobilizar outros 10.000 militares, que estão sendo selecionados para treinamento e posterior mobilização na Rússia", afirmou Zelenski em uma mensagem em vídeo publicada nas redes sociais.

Zelenski explicou que a Rússia "paga com tecnologia, entre outras coisas", e citou como exemplo que a Coreia do Norte já estaria fabricando em seu território drones de ataque do tipo Shahed com apoio técnico russo.

O líder ucraniano explicou ainda que as autoridades russas lançaram uma nova campanha de recrutamento que conta com várias vias, incluindo a contratação de cidadãos estrangeiros.

"É importante que os governos dos países onde a Rússia recruta pessoas intervenham e impeçam isso", afirmou. "Vamos informar todos os governos afetados", reforçou.

Nesta mesma segunda-feira, um decreto assinado pelo presidente russo, Vladimir Putin, aumentou o efetivo das Forças Armadas de 2.426.130 para 2.441.630, um acréscimo de 15.500. Desse total, 1 550.000 correspondem a pessoal militar. Em julho, outro decreto aumentou em 25.000 o número de efetivos das Forças Armadas e, em junho, acrescentou outros 7.300.

