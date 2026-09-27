Venezuela liberta presos políticos após diálogo entre governo e oposição

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Organizações de direitos humanos informaram que cerca de 40 pessoas detidas por motivos políticos deixaram diferentes prisões do país

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Um novo grupo de presos políticos foi libertado na Venezuela entre sexta-feira (25) e sábado (26), após o encerramento da segunda rodada de diálogo entre o governo interino de Delcy Rodríguez e a oposição, com mediação dos Estados Unidos.

Organizações de direitos humanos informaram que cerca de 40 pessoas detidas por motivos políticos deixaram diferentes prisões do país. Entre elas estão cerca de oito mulheres acusadas de "narcoterrorismo" em 2021.

A segunda rodada de negociações entre o governo interino e a oposição terminou na sexta-feira. O diálogo teria avançado com o aval de Washington após a captura do presidente Nicolás Maduro em uma operação dos Estados Unidos em janeiro.

"Que sejam libertados todos os que hoje estão atrás das grades por pensar diferente", afirmou neste sábado Dinorah Figuera, que lidera as negociações pela oposição.

Segundo o último balanço da ONG Foro Penal, divulgado em 18 de setembro, ainda havia 344 presos políticos na Venezuela. A organização, que atua na defesa de pessoas detidas por motivos políticos, ainda não havia atualizado o número neste sábado.

Familiares e organizações de direitos humanos pedem que a situação dos presos políticos seja incluída nas discussões entre governo e oposição. A oposição se comprometeu a levar o tema à mesa de diálogo.

Entre as libertações confirmadas estão seis pessoas acusadas no caso conhecido como "Operação Gedeón". Na ocasião, o governo venezuelano acusou civis e militares venezuelanos e americanos de participar de uma tentativa de derrubar Maduro.

Um dos detidos no caso é Josnars Baduel, filho do general Raúl Isaías Baduel, que foi ministro da Defesa durante o governo do ex-presidente Hugo Chávez.

O Foro Penal também informou a libertação de Frank Cabañas, ligado ao caso de Óscar Pérez, morto durante uma operação militar em 2018. Pérez era inspetor de polícia e piloto e havia se rebelado contra o governo de Maduro.

Organizações de direitos humanos afirmaram que a operação constituiu uma execução extrajudicial, sob o argumento de que o grupo de Pérez teria tentado se render. O caso foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Rodríguez, que governa sob forte pressão dos Estados Unidos, promulgou uma lei de anistia em fevereiro, após a captura de Maduro. As libertações têm ocorrido de forma gradual.

Familiares dos presos realizam protestos frequentes. Um grupo ainda passa as noites perto da Embaixada dos Estados Unidos na Venezuela e nos arredores da prisão El Rodeo I, considerada por organizações não governamentais um centro de tortura.