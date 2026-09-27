O Irã adverte que poderá utilizar "novas tecnologias militares" caso haja um novo conflito com os EUA e Israel

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O porta-voz do Exército iraniano alertou que os EUA "podem recorrer a uma agressão militar" devido ao fato de que "a situação regional não é nada boa"

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As Forças Armadas iranianas alertaram que poderiam utilizar "novas tecnologias militares" caso os Estados Unidos ou Israel reacendam o conflito no Oriente Médio, em meio ao impasse nas negociações mediadas pelo Paquistão para tentar chegar a um acordo de paz que ponha fim à guerra aberta após a ofensiva lançada em fevereiro por ambos os países contra o Irã.

"Desta vez, responderemos a uma possível agressão inimiga com novas tecnologias militares", afirmou o porta-voz das Forças Armadas do Irã, Abolfazl Shekarchi, que destacou que "as poderosas Forças Armadas iranianas estão agora muito mais fortes" do que durante as ofensivas de Israel e dos Estados Unidos em junho de 2025 e fevereiro de 2026.

Assim, ele destacou que "os mísseis e drones são mais avançados e poderosos" e garantiu que Teerã tem "surpresas para o inimigo", conforme divulgado pela emissora de televisão pública iraniana, "IRIB". "A determinação da República Islâmica do Irã destruirá os inimigos", sublinhou.

Shekarchi também enfatizou que o Irã "não ignorará os responsáveis pelo assassinato do imã (em referência ao líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, morto em um bombardeio nos primeiros momentos da ofensiva) e da oprimida nação iraniana, mesmo após a guerra". "Eles terão que prestar contas por suas ações", argumentou.

Nesse sentido, ele reiterou que "o Irã, como potência global, não permitirá que os Estados Unidos retomem sua posição na nova ordem mundial" e acrescentou que "os americanos não têm outra opção a não ser abandonar o Oriente Médio". "Quanto mais cedo o fizerem, menos danos sofrerão", destacou, antes de ressaltar que não poderão "interferir" no Estreito de Ormuz sem "receber um tapa".

Por sua vez, o porta-voz do Exército iraniano, Mohamad Akraminia, alertou que os Estados Unidos "podem recorrer a uma agressão militar" devido ao fato de que "a situação regional não é nada boa" para Washington. "O Exército da República Islâmica do Irã está totalmente preparado para combater o inimigo", advertiu.

"Se houver uma nova agressão militar, eles sofrerão mais danos", indicou Akraminia, que destacou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "cometeu um erro de cálculo" ao lançar sua ofensiva ao lado de Israel, antes de afirmar que o ocupante da Casa Branca "achou que, com os bombardeios contra o Hamas e o Hezbollah, bem como a queda do (regime de Bashar al-Assad na) Síria, a situação era propícia para invadir território iraniano"

"O Exército e a Guarda Revolucionária detiveram sua máquina de guerra", elogiou ele, ao mesmo tempo em que enfatizou que "os Estados Unidos e o regime sionista - em referência a Israel - fracassaram ao tentar alcançar seus objetivos declarados e ocultos na guerra contra o Irã", destacou, conforme noticiado pela "IRIB".

A GUERRA "NÃO TERMINOU"

Nessa linha, o chefe do Exército do Irã, Amir Hatami, ressaltou que os Estados Unidos "devem estar preparados para receber golpes duros" caso ecloda um novo conflito, antes de salientar que "a guerra imposta está em uma fase decisiva, já que ainda não terminou". "Vencemos, mas devemos preservar a vitória", argumentou.

Hatami insistiu ainda que o Irã deve ter a mesma segurança que os demais países e reiterou que "se a região tiver de ser insegura, será para todos". "Se o Irã não puder comercializar e não puder viver, ninguém poderá comercializar nem viver", explicou ele, ao mesmo tempo em que destacou que Teerã manterá o controle do Estreito de Ormuz e não permitirá que "ele seja usado pelos inimigos do país".

As declarações de Teerã foram feitas depois que Trump rejeitou a proposta "inaceitável" apresentada pelo Irã para retomar as negociações de paz, incluindo a reabertura do Estreito de Ormuz no prazo de sete dias, assim que Washington aceitasse as condições propostas por Teerã para tal fim.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, afirmou estar ciente da posição negativa expressada pelo presidente dos Estados Unidos em relação à proposta, embora tenha esclarecido que Teerã permanece "à espera" de receber uma "posição definitiva" por meio dos mediadores.

O processo de diálogo, mediado pelo Paquistão, levou, em abril, a um acordo de cessar-fogo e, em junho, à assinatura de um memorando de entendimento, embora os contatos tenham estagnado desde então e ambos os países tenham trocado ataques em várias ocasiões, apesar dos esforços internacionais para que ambos cheguem a um acordo definitivo de paz.