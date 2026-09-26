Trump compartilha diversos links de notícias do Just the News e reforça agenda pró-governo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Observadores de mídia apontam que o site e seu fundador frequentemente promovem narrativas e teorias alinhadas à direita política e favoráveis a Trump

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste sábado, 26, uma série de posts em sua rede social Truth Social com links para nove matérias do portal Just the News, em uma sequência que concentrou temas caros ao governo, como endurecimento eleitoral, disputas no Judiciário e críticas à imprensa tradicional.

Observadores de mídia apontam que o site e seu fundador frequentemente promovem narrativas e teorias alinhadas à direita política e favoráveis a Trump.

Na seleção, Trump divulgou textos que defendem a revogação de normas ambientais da Agência de Proteção Ambiental (EPA na sigla em inglês) sob o argumento de redução de custos ao consumidor.

Ele também impulsionou reportagens centradas em repressão a fraudes eleitorais e ao voto de não cidadãos, incluindo uma matéria que diz que autoridades federais prenderam e indiciaram mais de 200 pessoas em uma operação nacional e outra sobre acusações contra quatro estrangeiros residentes na Pensilvânia por fraude eleitoral.

Outra frente das publicações reúne conteúdos sobre decisões e disputas judiciais envolvendo a administração. Em um dos posts, antes do link, Trump escreveu "Notícia fantástica para a América" ao compartilhar uma matéria que diz que a Suprema Corte restabeleceu regras de verificação de cidadania eleitoral do governo.

"Grande vitória dos Republicanos"

Em outra publicação, antecedida por "Grande vitória dos Republicanos", o presidente divulgou um texto que descreve essas iniciativas como parte de uma sequência de vitórias, incluindo medidas relacionadas à integridade do processo eleitoral e ao controle de máquinas de votação.

Trump ainda repercutiu uma reportagem sobre o caso do procurador especial Jack Smith, segundo a qual um agente federal afirmou ter sido mantido sem informação de que dados telefônicos obtidos por intimações pertenciam a membros do Congresso.

Também compartilhou um artigo que interpreta o discurso do republicano na ONU como sinal de um realinhamento global produzido por pressão e política externa do governo, com menções a China, Rússia e Irã, além de outro texto que critica a cobertura jornalística na Casa Branca e defende um novo feed de notícias como alternativa aos jornais tradicionais.



