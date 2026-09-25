Trump aceita o convite de Xi para visitar a China por ocasião da cúpula da APEC
O compromisso foi selado durante um encontro em que ambos os líderes tomaram chá acompanhados de suas respectivas esposas, Melania Trump e Peng Liyuan
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aceitou nesta sexta-feira o convite de seu homólogo chinês, Xi Jinping, para visitar o país asiático por ocasião da próxima cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), do qual a China é anfitriã este ano e que será realizada nos dias 18 e 19 de novembro na cidade de Shenzhen, na província de Guangdong.
O compromisso foi selado durante um encontro em que ambos os líderes tomaram chá acompanhados de suas respectivas esposas, a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, e a primeira-dama chinesa, Peng Liyuan, no âmbito da viagem do líder asiático aos Estados Unidos.
Xi comentou que os dois líderes têm mais duas oportunidades de se encontrar até o final do ano: a cúpula da APEC na China, seguida pela cúpula do G20 nos Estados Unidos, e convidou Trump a visitar o país asiático por ocasião desses eventos.
"Os Estados Unidos estão muito satisfeitos com esta visita, e tenho certeza de que a China também está. (Haverá) grandes coisas para ambos os países", comemorou o presidente norte-americano após confirmar sua futura visita.
Taiwan critica declarações de Xi
As autoridades de Taiwan criticaram nesta sexta-feira as declarações do presidente da China, Xi Jinping, durante seu encontro nesta semana com seu homólogo norte-americano, Donald Trump, com quem discutiu a situação da ilha, e ressaltaram que seus comentários não passam de uma "distorção da realidade".
O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan indicou em um comunicado que se trata de uma "mera tática" por parte da China "para impor unilateralmente sua posição e suas propostas" políticas e "distorcer os fatos". "Nossa posição é clara e consistente: Taiwan e a China não estão subordinados um ao outro; a soberania de Taiwan pertence ao seu próprio povo", destacou.
"O regime do Partido Comunista Chinês não tem qualquer direito de se arrogar a representação do povo de Taiwan, e o futuro de Taiwan só pode ser decidido por seu próprio povo por meio de processos democráticos", afirma o texto. "O presidente reiterou que Taiwan é a parte responsável por manter o 'status quo', a paz e a estabilidade no estreito e na região", destacou
"Essa é a posição firme de Taiwan e o grande consenso alcançado por seus 23 milhões de habitantes", afirmou, ao mesmo tempo em que acusou a China de "perseguir e ameaçar militarmente o Estreito de Taiwan, o Mar da China Meridional e o Mar Amarelo"
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"Esse é o maior risco para a região. As tentativas da China de influenciar a região chamaram a atenção de todas as partes", acrescentou, antes de destacar que "já existe um consenso na comunidade internacional para enfrentar as tentativas de alterar o 'status quo' da região de forma unilateral".
Nesse sentido, ele enfatizou que mais de 60 congressistas norte-americanos manifestaram seu apoio a Taiwan. "Continuaremos trabalhando com os Estados Unidos e outros parceiros para salvaguardar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan e defender a liberdade e a prosperidade", esclareceu.
Após o encontro, Xi expressou seu desejo de que os Estados Unidos "se oponham à independência de Taiwan" e pediu a Washington que "lide com as questões taiwanesas com prudência".