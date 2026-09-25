Macron considera possível um ataque russo na França
Presidente da França disse que "há anos" a Europa vem sendo atacada nos planos da informação e cibernético: "Existe uma ameaça real"
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O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que é possível que a Rússia lance um ataque contra a França semelhante ao ocorrido no aeroporto de Leipzig, na Alemanha, já que o Kremlin "considera que a Europa é a retaguarda estratégica da Ucrânia" e Kiev está atacando alvos no interior da Rússia, não apenas na linha de frente.
"A resposta é sim. Hoje precisamos ser muito claros: a Rússia considera que a Europa é a retaguarda estratégica da Ucrânia", afirmou Macron, ressaltando que, "como os europeus ajudam os ucranianos e os ucranianos estão, de fato, atacando refinarias e instalações na Rússia para que a guerra seja interrompida, a Europa pode ser um alvo".
No entanto, ele alegou que a Europa já vem "há anos sendo atacada", tanto "no plano da informação, com notícias falsas que circulam", quanto no "plano cibernético", onde as agressões "se intensificaram nos últimos anos".
De qualquer forma, após o ataque ao aeroporto de Leipzig, a situação mudou e "já não é uma guerra híbrida, é guerra, ponto", alertou ele, afirmando que se trata de "atos hostis que, de fato, podem matar", pelo que "existe uma ameaça real".
De qualquer forma, o chefe do Eliseu quis desmentir que a CIA tenha informado os serviços franceses sobre um ataque de drones russos pelo mar contra o sul da França.
Diante disso, Macron afirmou que a França "elevou o nível de preparação" nos últimos meses, protegendo "melhor determinados locais".
"Região por região, todos os locais sensíveis, os locais civis que justificam tal medida, estão sujeitos a proteção adicional, e fazemos o mesmo com os locais militares e industriais das Forças Armadas", informou o presidente.
No entanto, ele evitou se referir à Rússia como "inimigo", recusando-se a "participar da escalada", pois, segundo alegou, "tudo o que ela busca é que sejamos belicosos nas palavras para justificar sua mobilização ou sua postura". "O que posso dizer é que a Rússia multiplica os atos hostis e, às vezes, criminosos contra os países europeus", acrescentou.