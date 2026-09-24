Trump e Xi apostam na cooperação diante do "conflito"
Líderes destacaram que a competição em torno do avanço com IA não significa que vão apostar na irresponsabilidade e controle da tecnologia
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como "ótimo" seu encontro desta quinta-feira com seu homólogo chinês, Xi Jinping, no âmbito de uma visita de Estado que se estenderá até esta sexta-feira e que ocorre mais de uma década após a última visita do líder da gigante asiática à Casa Branca.
"Tivemos uma reunião excelente, e ele tem um grande interesse por granito. Ele gosta de granito. É um especialista em pedras, entre muitas outras coisas, e adora um bom granito", afirmou em declarações à imprensa, na presença de seu homólogo chinês.
Durante o encontro, ambos os líderes discutiram a competição em inteligência artificial, com Trump defendendo o desenvolvimento irrestrito dessa tecnologia para manter a vantagem competitiva dos Estados Unidos, enquanto o líder chinês destacou que tanto Pequim quanto Washington têm "a capacidade e a responsabilidade de desenvolver e gerenciar a IA para o bem comum e garantir que seu desenvolvimento esteja sempre sob controle humano".
De qualquer forma, os dois presidentes manifestaram seu compromisso com a cooperação. "Trabalhando juntos, o presidente Xi e eu alcançamos avanços extraordinários nas questões que afetam nossos dois países", afirmou o mandatário norte-americano, enquanto Xi fez um apelo para fortalecer o diálogo com Washington, garantindo que ambos os países "sairão perdendo em um confronto".
A visita teve início no jardim sul da Casa Branca, onde Trump, Xi e suas esposas apertaram as mãos e posaram para uma foto oficial. Após os discursos, foi realizada uma cerimônia separada que incluiu uma revista militar e um sobrevoo.
Questão de Taiwan
Em suas declarações, o presidente dos Estados Unidos não fez nenhuma menção à controvérsia sobre Taiwan, enquanto Xi reiterou a posição "clara" da China a esse respeito.
De acordo com informações da agência de notícias chinesa Xinhua, o presidente afirmou que o governo Trump "lide com prudência com a questão de Taiwan".
"A posição da China em relação à salvaguarda da unidade nacional e da integridade territorial é muito clara. (Xi) expressou sua esperança de que os Estados Unidos mantenham sua postura correta contra a 'independência de Taiwan' (...) e estabeleçam as bases para uma cooperação estratégica entre a China e os Estados Unidos e o desenvolvimento das relações bilaterais".