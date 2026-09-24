Comissão Eleitoral de Israel desqualifica todos os partidos árabes para as eleições
Medida da unidade eleitoral afeta diretamente também vários deputados da oposição. Decisão agora está nas mãos do Supremo Tribunal do país
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A Comissão Eleitoral Central (CEC) de Israel desqualificou todos os partidos árabes para as eleições parlamentares previstas para o próximo mês de outubro, uma medida que afeta diretamente também vários deputados da oposição e que agora está nas mãos do Supremo Tribunal.
As formações afetadas são a Lista Árabe Unida (Raam), liderada pelo deputado Mansur Abbas; a Lista Conjunta, liderada por Yusef Yabarin; e os partidos Balad/Tajammu', Hadash e Taal. A eles se somam Ofer Cassif, um deputado da oposição do Partido Comunista Israelense, inelegível por negar a existência de Israel como um "Estado judeu e democrático", e Sami Abu Shehadé
O Centro pelos Direitos da Minoria Árabe em Israel, Adalah, anunciou em um comunicado que apresentou recursos perante a Suprema Corte e afirmou que se encarregará de sua representação legal perante o tribunal, que deve analisar os casos na próxima semana.
"Essas decisões demonstram mais uma vez que se trata de um processo arbitrário, provocativo e racista, desprovido de devido processo legal. A CEC conduziu um processo político ilegítimo destinado a perseguir ideias que a maioria não aceita e que culminou na inelegibilidade de toda a representação palestina na Knesset israelense", indicou o grupo de advogados, referindo-se ao Parlamento israelense.
"A CEC aprovou todas as moções de inelegibilidade, com exceção de uma moção apresentada separadamente apenas contra o Balad/Tajammu', que foi rejeitada por motivos processuais. A Adalah representou todas as listas de partidos políticos e os candidatos individuais perante a CEC e os representará contra essas decisões no Supremo Tribunal, que deve examinar os casos na próxima semana.
No entanto, a comissão decidiu rejeitar, por 21 votos a favor e três contra, a desqualificação do partido Sionismo Religioso, do ultradireitista Bezalel Smotrich, ministro das Finanças de Israel. O pedido para que ele fosse excluído - juntamente com seu parceiro de chapa, o partido Zehut - da disputa eleitoral foi apresentado pelo Instituto Zulat de Igualdade e Direitos Humanos, que buscava afastá-lo por incitação ao racismo.
Algumas dessas medidas eram esperadas por esses partidos, dada a natureza da comissão, composta por representantes dos próprios partidos da Knesset. Agora, caberá à Suprema Corte tomar a decisão final, embora seja improvável que ela seja confirmada, tendo em vista o critério geralmente rigoroso da corte ao tomar esse tipo de decisão.