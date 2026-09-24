Comissão Eleitoral de Israel desqualifica todos os partidos árabes para as eleições

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Medida da unidade eleitoral afeta diretamente também vários deputados da oposição. Decisão agora está nas mãos do Supremo Tribunal do país

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Comissão Eleitoral Central (CEC) de Israel desqualificou todos os partidos árabes para as eleições parlamentares previstas para o próximo mês de outubro, uma medida que afeta diretamente também vários deputados da oposição e que agora está nas mãos do Supremo Tribunal.

As formações afetadas são a Lista Árabe Unida (Raam), liderada pelo deputado Mansur Abbas; a Lista Conjunta, liderada por Yusef Yabarin; e os partidos Balad/Tajammu', Hadash e Taal. A eles se somam Ofer Cassif, um deputado da oposição do Partido Comunista Israelense, inelegível por negar a existência de Israel como um "Estado judeu e democrático", e Sami Abu Shehadé

O Centro pelos Direitos da Minoria Árabe em Israel, Adalah, anunciou em um comunicado que apresentou recursos perante a Suprema Corte e afirmou que se encarregará de sua representação legal perante o tribunal, que deve analisar os casos na próxima semana.

"Essas decisões demonstram mais uma vez que se trata de um processo arbitrário, provocativo e racista, desprovido de devido processo legal. A CEC conduziu um processo político ilegítimo destinado a perseguir ideias que a maioria não aceita e que culminou na inelegibilidade de toda a representação palestina na Knesset israelense", indicou o grupo de advogados, referindo-se ao Parlamento israelense.

"A CEC aprovou todas as moções de inelegibilidade, com exceção de uma moção apresentada separadamente apenas contra o Balad/Tajammu', que foi rejeitada por motivos processuais. A Adalah representou todas as listas de partidos políticos e os candidatos individuais perante a CEC e os representará contra essas decisões no Supremo Tribunal, que deve examinar os casos na próxima semana.

No entanto, a comissão decidiu rejeitar, por 21 votos a favor e três contra, a desqualificação do partido Sionismo Religioso, do ultradireitista Bezalel Smotrich, ministro das Finanças de Israel. O pedido para que ele fosse excluído - juntamente com seu parceiro de chapa, o partido Zehut - da disputa eleitoral foi apresentado pelo Instituto Zulat de Igualdade e Direitos Humanos, que buscava afastá-lo por incitação ao racismo.

Algumas dessas medidas eram esperadas por esses partidos, dada a natureza da comissão, composta por representantes dos próprios partidos da Knesset. Agora, caberá à Suprema Corte tomar a decisão final, embora seja improvável que ela seja confirmada, tendo em vista o critério geralmente rigoroso da corte ao tomar esse tipo de decisão.