Ataques russos deixam oito mortos na Ucrânia e atingem maternidade em Kiev

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A Força Aérea ucraniana afirmou que a Rússia lançou 282 drones, além de um número não especificado de mísseis hipersônicos e balísticos e outras armas

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Ataques russos com drones e mísseis deixaram oito mortos nesta quinta-feira, 24, na Ucrânia, incluindo seis pessoas atingidas em uma propriedade agrícola na região de Kharkiv, no nordeste do país. A ofensiva também atingiu Kiev, onde uma maternidade foi danificada, segundo autoridades citadas pela agência Reuters.

A Força Aérea ucraniana afirmou que a Rússia lançou 282 drones, além de um número não especificado de mísseis hipersônicos e balísticos e outras armas, durante a ofensiva noturna. Em Kiev, duas pessoas morreram e oito ficaram feridas, segundo o prefeito Vitali Klitschko.

Uma das vítimas estava no estacionamento de uma maternidade atingida pelos ataques. Parte da fachada do prédio, além de janelas e portas, foi danificada. Nenhum paciente ou profissional de saúde ficou ferido, segundo as autoridades.

A polícia informou que nove casas, uma agência dos Correios, armazéns e dezenas de veículos também foram danificados na capital. "Enquanto as pessoas dormiam, clarões das explosões iluminaram o céu", afirmou o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, em uma publicação no Telegram.

Segundo Zelenski, os ataques tiveram como alvos principais Kiev e estruturas civis, incluindo edifícios residenciais, instalações de energia e centros de logística. O presidente afirmou que a falta de pressão sobre Moscou permite que a Rússia continue realizando ataques contra a Ucrânia e pediu que os Estados Unidos forneçam interceptadores capazes de combater mísseis balísticos.

Na região de Kharkiv, um ataque contra uma instalação de armazenamento de vegetais em uma propriedade rural matou seis pessoas e deixou outras 12 feridas, segundo os promotores locais.

Outras áreas também foram atingidas. Autoridades da região de Rivne, no noroeste do país, informaram que a infraestrutura local foi danificada em ataques que continuaram até a manhã desta quinta-feira. A região de Volyn, na fronteira com a Polônia, também foi alvo da ofensiva.

Em Odesa, no Mar Negro, os ataques russos danificaram uma unidade de saúde e quebraram janelas de casas e de uma escola próximas, segundo Serhiy Lysak, chefe da administração militar regional.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas forças atingiram instalações de defesa ucranianas, centros de logística e telecomunicações e embarcações utilizadas pelos militares.

A ofensiva também teve repercussões nos países vizinhos. A presidente da Moldávia, Maia Sandu, afirmou que quatro drones russos entraram no espaço aéreo do país e que pelo menos um deles explodiu. A Romênia informou que um drone caiu em seu território.

A Polônia, integrante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), acionou sua aviação militar duas vezes nesta quinta-feira em resposta aos ataques russos contra a Ucrânia. (Com agências internacionais).

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