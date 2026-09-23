EUA ameaçam o Irã com "opções militares" caso o país não suspenda seu programa nuclear e o apoio ao "terrorismo" na região

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O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, definiu o programa nuclear iraniano como a principal linha vermelha de Washington

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O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, advertiu nesta quarta-feira o Irã de que o presidente Donald Trump está considerando "opções militares" contra Teerã caso o país insista em sua intenção de obter uma arma nuclear e mantenha seu apoio ao terrorismo na região.

Durante uma coletiva de imprensa, Rubio definiu o programa nuclear iraniano como a principal linha vermelha de Washington. "O Irã nunca poderá ter uma arma nuclear. Tudo parte daí", afirmou o secretário de Estado, que condicionou qualquer acordo futuro ao abandono definitivo dessa ambição por parte do país

Nesse sentido, o chefe da diplomacia norte-americana advertiu as autoridades iranianas de que estão "interpretando mal" o sistema político norte-americano se acreditam que uma vitória do Partido Democrata nas eleições de novembro limitaria a margem de manobra do atual presidente. Rubio lembrou que o presidente conta com "poderes extraordinários" como comandante-chefe para agir em defesa da segurança nacional.

"O presidente tem uma série de opções à sua disposição, entre elas as que já adotou, que consistem em impor custos econômicos severos e crescentes. Mas ele também tem algumas opções militares sobre as quais não vou especular", destacou.

Apesar disso, Rubio deixou claro que a porta para a diplomacia não está fechada. O secretário de Estado ressaltou que o presidente dos Estados Unidos "está aberto a um acordo" com o Irã. No entanto, ele esclareceu que um eventual acordo "não vai acontecer em uma coletiva de imprensa", alertando que chegar a um consenso exigirá "muito trabalho árduo durante um certo período" e contará necessariamente com a participação e o envolvimento de mediadores.

Além disso, Rubio denunciou os contínuos ataques do Irã contra navios comerciais no Estreito de Ormuz, confirmando o lançamento de novos projéteis ainda nesta manhã de quarta-feira. Diante dessas agressões, ele garantiu que a rota sul do estreito permanece aberta graças aos esforços dos Estados Unidos para defender o transporte marítimo e remover minas, uma tendência que, segundo ele, "continuará".

Durante sua intervenção nesta quarta-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente iraniano, Masud Pezeshkian, reivindicou o direito de Teerã à legítima defesa e ao desenvolvimento de seu programa nuclear. Além disso, o presidente apontou diretamente os Estados Unidos como os principais responsáveis pela instabilidade no Oriente Médio

Irã reivindica direito de se defender

O presidente do Irã, Masud Pezeshkian, reivindicou nesta quarta-feira perante a Assembleia Geral da ONU o direito de se defender e desenvolver energia nuclear, ao mesmo tempo em que acusou os Estados Unidos de serem os verdadeiros responsáveis pela instabilidade na região. "Não somos terroristas", enfatizou.

"Venho de um Irã onde nosso estimado líder supremo foi assassinado. Sem qualquer fundamento jurídico, sem qualquer motivo. Venho de um Irã onde bombardearam uma escola (...) Eram crianças inocentes que não haviam cometido nenhum crime", lamentou Pezeshkian, ao mesmo tempo em que exibia imagens dos funerais.

"Os Estados Unidos, utilizando armas com ogivas múltiplas, dizimaram as crianças. (...) Aqueles que são terroristas e treinam terroristas nos descrevem como tal", afirmou o presidente iraniano, que ressaltou que seu país não fez nada além de se defender "com toda a força possível".

Pezeshkian afirmou que a guerra na região lhes foi imposta e questionou o fato de o Irã ser bombardeado enquanto se senta à mesa de negociações, ao mesmo tempo em que Israel comete impunemente um "genocídio" na Faixa de Gaza.

"Somos nós a fonte da instabilidade? Somos nós que causamos a instabilidade? Somos nós que cometemos atos terroristas e violamos os direitos? São eles os protetores da paz e da estabilidade?", questionou Pezeshkian, que lembrou que, ao passo que o Irã se submeteu ao escrutínio internacional, Israel nunca permitiu uma inspeção de sua capacidade nuclear.

Nesse sentido, ele lembrou que Israel não é signatário dos tratados contra a proliferação de armas nucleares e que "durante sua vergonhosa existência, não permitiu sequer uma inspeção e, no entanto, é recompensado com todos os meios necessários para bombardear qualquer capital da região à vontade".

"A arma nuclear está em Israel, mas os inspetores estão no Irã. Israel mata, mas é o Irã que sofre as sanções", destacou Pezeshkian, que insistiu que buscam a energia nuclear apenas para "poder progredir, não para ameaçar as sociedades".

"Para nós, a tecnologia nuclear pacífica faz parte do progresso inerente. Para nossos pacientes, significa tratamento; para o setor agrícola, significa segurança alimentar; para a indústria, significa progresso", afirmou.

"O Irã não aceita que a energia nuclear esteja à disposição exclusiva de poucos. Não vamos baixar a cabeça e abrir mão do direito que nos cabe. Dizemos não às armas nucleares, mas também não às restrições à tecnologia nuclear", afirmou.

Crise no Oriente Médio

Pezeshkian também destacou que as particularidades do Oriente Médio fazem com que as crises e as guerras "se espalhem" pelos países da região e defendeu que sejam eles mesmos a resolver seus conflitos. "Queremos ter vizinhos fortes", disse ele.

"Não devemos nos tornar um joguete nas mãos dos agressores externos. Nenhuma relação com uma potência estrangeira pode se tornar uma ferramenta para ameaçar os países vizinhos da região", enfatizou.

Assim, por exemplo, ele denunciou que, do exterior, há tentativas de interromper o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, enquanto "continuam fornecendo mísseis e tecnologia militar letal para gerar insegurança em todas as terras que circundam essas rotas de navegação".

Pezeshkian também se referiu à Palestina, "uma ferida aberta na consciência da comunidade internacional", disse o presidente iraniano, que se referiu a Gaza como "um símbolo do fracasso dos mecanismos internacionais para prevenir o sofrimento".

"Durante décadas, adotaram resoluções. No entanto, a ocupação e a violência continuaram. Não podemos falar de paz e ignorar a Palestina. A paz duradoura na Ásia Ocidental é impossível sem justiça para a Palestina. Enquanto persistirem a ocupação, a agressão e a injustiça no mundo, a resistência continuará", advertiu o presidente do Irã.

A resistência, explicou ele, é a única opção que resta aos povos do mundo quando são vítimas de uma potência externa. "Que alternativa lhes resta? Submeter-se à opressão? Ser expulsos de suas terras e ficar em silêncio? E que, quando se defendem, sejam rotulados de terroristas?", questionou ele.

Pezeshkian concluiu sua intervenção apelando à cooperação e à igualdade de direitos entre as nações, alertando, por sua vez, os países do Oriente Médio de que nenhum deles, por si só, é capaz de alcançar a estabilidade na região. "Quando certos objetivos beneficiam apenas a um punhado de privilegiados, o mundo se torna um lugar muito mais perigoso para todos", afirmou.