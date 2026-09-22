'Ormuz não deve servir a chantagem', diz Macron em último discurso na ONU

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo o presidente da França, é do interesse de todos que os navios possam transitar pelo Estreito, e sua reabertura é uma prioridade.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nas Nações Unidas nesta terça-feira, 22, que a navegação pelo Estreito de Ormuz "não deve ser usada como chantagem", pedindo também o fim das guerras ao redor do mundo. Essa é ultima participação de Macron na Assembleia Geral da ONU como presidente da França.

Segundo ele, é do interesse de todos que os navios possam transitar pelo Estreito, e sua reabertura é uma prioridade. Ele acrescentou que uma coalizão multinacional independente, que inclui a França, está trabalhando para restaurar a liberdade de navegação na passagem.

Macron também criticou a Rússia pela guerra contra a Ucrânia e disse que a Coalizão dos Dispostos, que apoia Kiev, está pronta para garantir a paz e a estabilidade.

Sobre Gaza, o presidente francês pediu que os países reconheçam o Estado palestino. "Qual é o valor da nossa credibilidade se permanecermos inativos em Gaza?; O que precisamos é de respeito pelo direito legítimo dos palestinos", enfatizou.

Paris também continuará a apoiar o Tribunal Penal Internacional (TPI) e o papel central que desempenha, frisou Macron, após o presidente dos EUA, Donald Trump, pedir a saída de aliados do TPI.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo