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'Ormuz não deve servir a chantagem', diz Macron em último discurso na ONU

Segundo o presidente da França, é do interesse de todos que os navios possam transitar pelo Estreito, e sua reabertura é uma prioridade.

Por Estadão Conteúdo Publicado em 22/09/2026 às 17:28
Emmanuel Macron, presidente da França, durante discurso em Assembleia Geral da ONU
Emmanuel Macron, presidente da França, durante discurso em Assembleia Geral da ONU - REPRODUÇÃO/X (@EmmanuelMacron)

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O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nas Nações Unidas nesta terça-feira, 22, que a navegação pelo Estreito de Ormuz "não deve ser usada como chantagem", pedindo também o fim das guerras ao redor do mundo. Essa é ultima participação de Macron na Assembleia Geral da ONU como presidente da França.

Segundo ele, é do interesse de todos que os navios possam transitar pelo Estreito, e sua reabertura é uma prioridade. Ele acrescentou que uma coalizão multinacional independente, que inclui a França, está trabalhando para restaurar a liberdade de navegação na passagem.

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Macron também criticou a Rússia pela guerra contra a Ucrânia e disse que a Coalizão dos Dispostos, que apoia Kiev, está pronta para garantir a paz e a estabilidade.

Sobre Gaza, o presidente francês pediu que os países reconheçam o Estado palestino. "Qual é o valor da nossa credibilidade se permanecermos inativos em Gaza?; O que precisamos é de respeito pelo direito legítimo dos palestinos", enfatizou.

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Paris também continuará a apoiar o Tribunal Penal Internacional (TPI) e o papel central que desempenha, frisou Macron, após o presidente dos EUA, Donald Trump, pedir a saída de aliados do TPI.

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