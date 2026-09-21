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TVs americanas, incluindo Fox News, boicotam cobertura da Casa Branca

Na semana passada, o republicano removeu a CNN, a MS NOW e o Politico dos terrenos da Casa Branca após alegar "anos de reportagens falsas"

Por Estadão Conteúdo Publicado em 21/09/2026 às 22:53
"Não vamos, de forma alguma, impedir ou frear o crescimento desta indústria incrível. Pelo contrário, vamos valorizá-la, apoiá-la e garantir que continue crescendo", escreveu Trump
"Não vamos, de forma alguma, impedir ou frear o crescimento desta indústria incrível. Pelo contrário, vamos valorizá-la, apoiá-la e garantir que continue crescendo", escreveu Trump - Jacquelyn Martin/Estadão Conteúdo

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As principais redes de televisão americanas concordaram nesta segunda-feira, 21, em suspender uma rotação de jornalistas que cobrem o presidente dos EUA, Donald Trump, depois que a Casa Branca removeu a CNN, a MS NOW, e o Politico da cobertura.

"A partir de hoje [segunda-feira], o pool de TV não cobrirá eventos designados como cobertura do presidente", escreveu Bryan Boughton, chefe do escritório de Washington da Fox News, em um e-mail para os membros do pool. "Isso segue a posição da Casa Branca de impedir que a CNN cumpra suas funções designadas".

Em comunicado, outros membros do pool - incluindo ABC, CBS, CNN e NBC- afirmaram que "o público tem um interesse vital em receber informações precisas e independentes sobre o governo" e que "nenhuma administração deve restringir uma organização de notícias porque se opõe à sua cobertura".

Nesta segunda-feira, Trump exibiu seu novo heliponto da Casa Branca, tentando minimizar uma polêmica sobre a Primeira Emenda, mesmo enquanto as principais redes de televisão mantinham suas câmeras afastadas em protesto.

Na semana passada, o republicano removeu a CNN, a MS NOW e o Politico dos terrenos da Casa Branca após alegar "anos de reportagens falsas". "Mudanças de acesso não são novidade. O que é novo, no entanto, é a alegação repentina de que se torna sagrado apenas quando os veículos são amigáveis à Esquerda Radical. A regra nunca foi 'todos os veículos entram'. Sempre foi 'nosso lado permanece'", disse a Casa Branca em nota.

Os três veículos de notícias disseram que estão processando a administração Trump por causa da proibição. Em um comunicado conjunto nesta manhã, eles explicaram que haviam entrado com o processo para "proteger nossos direitos da Primeira Emenda e defender o princípio de que o governo não decide o que a imprensa relata ou publica".

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