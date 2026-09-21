Candidata às eleições regionais é assassinada no Peru durante evento de campanha
Jornalista acusou oficial da polícia de ter ordenado sua execução. Ela foi morta no sábado (19), na cidade de Caraz, no noroeste do Peru
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A jornalista e candidata ao cargo de governadora regional da região peruana de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo, conhecida como "La China Polo", assassinada no sábado (19), havia acusado, no último dia 10 de setembro, o chefe da Investigação Criminal da Polícia peruana, Víctor Revoredo Farfán, de ter ordenado sua execução.
"Recebi ligações de três presídios me alertando que esse senhor Víctor Revoredo Farfán ordenou um atentado contra a minha pessoa. Já registrei a queixa nas instâncias competentes", afirmou ela, segundo o jornal peruano La República.
"Eu digo a você, senhor Revoredo: aqui é preciso parar com essa arrogância. Aqui não se deve agir como covardes, como vocês costumam fazer. Qual é o medo? Que eu revele todas as suas imundices?", acrescentou.
Aponte foi morta a tiros neste sábado durante um evento de campanha na cidade de Caraz, no noroeste do Peru. Mais especificamente, ela foi atacada por volta das 12h40, quando caminhava pela rua ao lado de simpatizantes distribuindo material eleitoral. Um indivíduo sacou uma arma de fogo e disparou várias vezes contra ela antes de fugir. Outras cinco pessoas ficaram feridas.
Pouco depois, foi detido um cidadão venezuelano identificado como Luis Obispo Díaz, de 29 anos, que estava de posse de uma pistola. Nem a polícia nem a própria Revoredo se pronunciaram sobre os motivos de seu assassinato, até o momento.
No mesmo sábado em que foi assassinada, Aponte havia anunciado uma reportagem sobre o histórico de Lalo Villa, candidato à prefeitura de Huaraz pela Aliança para o Progresso (APP), no qual relacionava o partido com a gestão da água em Áncash e se estendia até as regiões de Ferreñafe e Chiclayo. Em agosto, ela também havia denunciado favores no Poder Judiciário ligados a processos da apresentadora de televisão Magaly Medina.