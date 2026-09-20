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Primeira-ministra italiana anuncia medidas para limitar estudantes estrangeiros

Caso medida seja aprovada pelo governo, precisará de aprovação parlamentar dentro de 60 dias para se tornar lei no país europeu

Por JC Publicado em 20/09/2026 às 13:57
Estudantes em sala de aula, utilizando máscaras
Estudantes em sala de aula, utilizando máscaras - Eugene Barmin/Freepik

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A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, anunciou neste domingo (20) que em breve apresentará ao seu governo uma medida que limitará o número de estudantes estrangeiros nas salas de aula e proibirá o uso de burcas e niqabs nas escolas do país.

Meloni informou à ala jovem de seu partido, o Irmãos da Itália, que a medida também tornará obrigatórias as aulas de língua italiana para pais de estudantes estrangeiros que enfrentam "sérias dificuldades de integração no sistema escolar".

"Para nós, qualquer pessoa que venha para a Itália e queira construir seu futuro aqui deve aprender nossa língua, entender nossa cultura e respeitar nossas regras", disse ela, recebendo aplausos de pé no festival nacional Gioventù Nazionale, em Roma. "É a única maneira séria de acolhê-los."

Meloni referiu-se especificamente à proibição da burca e do niqab, vestimentas típicas usadas por muçulmanas.

Uma vez aprovada pelo governo, a medida precisará de aprovação parlamentar dentro de 60 dias para se tornar lei.

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