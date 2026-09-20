fechar
Mundo | Notícia

Número de mortos pelos ataques de Israel à Faixa de Gaza chega a 73.910

Balanço inclui mais de 174 mil feridos desde 2023; Ministério da Saúde do enclave contabiliza 1.393 vítimas mortais após o cessar-fogo

Por Estadão Conteúdo Publicado em 20/09/2026 às 19:24
Ataque do Exército de Israel atinge agricultores no sul de Gaza
Ataque do Exército de Israel atinge agricultores no sul de Gaza - Estadão Conteúdo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

As autoridades de saúde da Faixa de Gaza informaram neste domingo que 73.910 pessoas morreram em consequência dos ataques do Exército de Israel ao enclave palestino desde 7 de outubro de 2023, apesar do cessar-fogo.

Nas últimas 24 horas, foram registradas mais três mortes, além de cerca de vinte feridos, elevando para 174.935 o número de feridos pelos ataques, conforme detalhou o Ministério da Saúde de Gaza em um balanço recente.

Leia Também

Vítimas registradas após o cessar-fogo

Além disso, o ministério destacou que, desde o cessar-fogo acordado em 11 de outubro de 2025, 1.393 pessoas morreram e 4 822 ficaram feridas devido à ofensiva israelense.

Da mesma forma, as autoridades alertaram que esses números podem aumentar devido à possibilidade de haver mais corpos ainda presos entre os escombros, já que as tropas israelenses dificultam os trabalhos de resgate.

Leia também

Três palestinos da mesma família morrem em um novo bombardeio de Israel contra a Faixa de Gaza
ATAQUE

Três palestinos da mesma família morrem em um novo bombardeio de Israel contra a Faixa de Gaza
Hamas diz ter chegado a acordo para se desarmar; implementação pode levar até um ano
ORIENTE MÉDIO

Hamas diz ter chegado a acordo para se desarmar; implementação pode levar até um ano

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.