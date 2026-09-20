Número de mortos pelos ataques de Israel à Faixa de Gaza chega a 73.910
Balanço inclui mais de 174 mil feridos desde 2023; Ministério da Saúde do enclave contabiliza 1.393 vítimas mortais após o cessar-fogo
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As autoridades de saúde da Faixa de Gaza informaram neste domingo que 73.910 pessoas morreram em consequência dos ataques do Exército de Israel ao enclave palestino desde 7 de outubro de 2023, apesar do cessar-fogo.
Nas últimas 24 horas, foram registradas mais três mortes, além de cerca de vinte feridos, elevando para 174.935 o número de feridos pelos ataques, conforme detalhou o Ministério da Saúde de Gaza em um balanço recente.
Vítimas registradas após o cessar-fogo
Além disso, o ministério destacou que, desde o cessar-fogo acordado em 11 de outubro de 2025, 1.393 pessoas morreram e 4 822 ficaram feridas devido à ofensiva israelense.
Da mesma forma, as autoridades alertaram que esses números podem aumentar devido à possibilidade de haver mais corpos ainda presos entre os escombros, já que as tropas israelenses dificultam os trabalhos de resgate.