Japão e Coreia do Sul denunciam novo lançamento de míssil norte-coreano
Projétil caiu fora da zona econômica exclusiva do Japão; disparo ocorre uma semana após testes em repúdio a exercícios militares conjuntos
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As autoridades do Japão e da Coreia do Sul denunciaram neste domingo (20) o lançamento de um míssil pela Coreia do Norte, apenas uma semana depois de o país ter disparado vários mísseis balísticos em protesto contra os exercícios militares realizados em conjunto por Seul, Washington e Tóquio.
Trajetória do míssil e histórico recente
O Ministério da Defesa do Japão informou que o míssil caiu fora de sua zona econômica exclusiva, segundo a emissora de televisão NHK, enquanto o Estado-Maior Conjunto sul-coreano, segundo a agência Yonhap, informou que o projétil foi disparado em direção ao Mar do Leste, que Tóquio denomina Mar do Japão.
A última vez que a Coreia do Norte lançou vários mísseis balísticos de curto alcance sobre essa área foi em 12 de setembro, um dia após o término de um exercício militar de cinco dias no qual participaram os exércitos da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e do Japão.