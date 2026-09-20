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Japão e Coreia do Sul denunciam novo lançamento de míssil norte-coreano

Projétil caiu fora da zona econômica exclusiva do Japão; disparo ocorre uma semana após testes em repúdio a exercícios militares conjuntos

Por Estadão Conteúdo Publicado em 20/09/2026 às 19:03
Kim Jong Un, presidente da Cor&eacute;ia do Norte
Kim Jong Un, presidente da Coréia do Norte - Foto: AFP

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As autoridades do Japão e da Coreia do Sul denunciaram neste domingo (20) o lançamento de um míssil pela Coreia do Norte, apenas uma semana depois de o país ter disparado vários mísseis balísticos em protesto contra os exercícios militares realizados em conjunto por Seul, Washington e Tóquio.

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O Ministério da Defesa do Japão informou que o míssil caiu fora de sua zona econômica exclusiva, segundo a emissora de televisão NHK, enquanto o Estado-Maior Conjunto sul-coreano, segundo a agência Yonhap, informou que o projétil foi disparado em direção ao Mar do Leste, que Tóquio denomina Mar do Japão.

A última vez que a Coreia do Norte lançou vários mísseis balísticos de curto alcance sobre essa área foi em 12 de setembro, um dia após o término de um exercício militar de cinco dias no qual participaram os exércitos da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e do Japão.

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