Eleições estaduais na Alemanha testam liderança de Merz, em meio ao avanço da extrema direita
Chanceler Friedrich Merz enfrenta pressão política antes das eleições regionais deste domingo, cujo resultado pode influenciar o cenário político
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Neste domingo (20), ocorrem as eleições estaduais alemãs, onde é esperado que o partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) avance.
O resultado pode determinar se o chanceler Friedrich Merz conseguirá manter-se no poder e prosseguir com suas reformas, em uma das maiores economias da Europa. As eleições ocorrem em Mecklenburg-Vorpommern.
A votação acontece duas semanas após a AfD quase alcançar a maioria no pequeno estado de Saxônia-Anhalt, posicionando-se para potencialmente formar o primeiro governo regional de extrema direita na Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial.
A autoridade de Merz foi gravemente abalada pela derrota contundente de seu partido nas eleições de 6 de setembro frente à AfD, um resultado que chocou muitos alemães que acreditavam que o país havia desenvolvido uma imunidade ao nacionalismo e às ideias de superioridade racial.
Espera-se que a AfD faça avanços significativos nas eleições de hoje, embora não tenha uma via realista para chegar ao poder em Berlim e enfrente um desafio mais forte do governador de centro-esquerda de Mecklenburg-Vorpommern do que enfrentou do partido de Merz em Saxônia-Anhalt.
As perspectivas para a União Democrata Cristã, partido de centro-direita de Merz, indicam que pode perder a prefeitura de Berlim. Se o resultado se confirmar, o partido pode não conseguir, pela primeira vez, assentos em uma legislatura estadual.
Merz, de 70 anos, assumiu a liderança da Alemanha há 16 meses com promessas de revitalizar uma economia que mal cresceu nos últimos anos, mas não conseguiu elevar o ânimo dos alemães e tornou-se profundamente impopular.
O bom desempenho da AfD nas eleições de Saxônia-Anhalt enfraqueceu ainda mais a posição do chanceler a nível nacional, e nas últimas duas semanas houve apelos, até mesmo dentro de seu próprio partido, para substituí-lo como chanceler. Nenhum aliado de destaque pediu publicamente sua saída, e muitos alertaram contra os "debates de pessoal".
Antecipando um período pós-eleitoral difícil, Merz cancelou uma viagem planejada para Nova York na semana que vem, onde participaria da Assembleia Geral da ONU.