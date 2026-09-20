Eleições estaduais na Alemanha testam liderança de Merz, em meio ao avanço da extrema direita

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Chanceler Friedrich Merz enfrenta pressão política antes das eleições regionais deste domingo, cujo resultado pode influenciar o cenário político

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Neste domingo (20), ocorrem as eleições estaduais alemãs, onde é esperado que o partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) avance.

O resultado pode determinar se o chanceler Friedrich Merz conseguirá manter-se no poder e prosseguir com suas reformas, em uma das maiores economias da Europa. As eleições ocorrem em Mecklenburg-Vorpommern.

A votação acontece duas semanas após a AfD quase alcançar a maioria no pequeno estado de Saxônia-Anhalt, posicionando-se para potencialmente formar o primeiro governo regional de extrema direita na Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial.

A autoridade de Merz foi gravemente abalada pela derrota contundente de seu partido nas eleições de 6 de setembro frente à AfD, um resultado que chocou muitos alemães que acreditavam que o país havia desenvolvido uma imunidade ao nacionalismo e às ideias de superioridade racial.

Espera-se que a AfD faça avanços significativos nas eleições de hoje, embora não tenha uma via realista para chegar ao poder em Berlim e enfrente um desafio mais forte do governador de centro-esquerda de Mecklenburg-Vorpommern do que enfrentou do partido de Merz em Saxônia-Anhalt.

As perspectivas para a União Democrata Cristã, partido de centro-direita de Merz, indicam que pode perder a prefeitura de Berlim. Se o resultado se confirmar, o partido pode não conseguir, pela primeira vez, assentos em uma legislatura estadual.

Merz, de 70 anos, assumiu a liderança da Alemanha há 16 meses com promessas de revitalizar uma economia que mal cresceu nos últimos anos, mas não conseguiu elevar o ânimo dos alemães e tornou-se profundamente impopular.

O bom desempenho da AfD nas eleições de Saxônia-Anhalt enfraqueceu ainda mais a posição do chanceler a nível nacional, e nas últimas duas semanas houve apelos, até mesmo dentro de seu próprio partido, para substituí-lo como chanceler. Nenhum aliado de destaque pediu publicamente sua saída, e muitos alertaram contra os "debates de pessoal".

Antecipando um período pós-eleitoral difícil, Merz cancelou uma viagem planejada para Nova York na semana que vem, onde participaria da Assembleia Geral da ONU.