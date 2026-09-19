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Trump diz que vai nomear 'czar' da IA e que não vai frear crescimento do setor

Manifestação ocorre em meio ao debate sobre possível redução do ritmo de desenvolvimento dos sistemas mais avançados de inteligência artificial

Por Estadão Conteúdo Publicado em 19/09/2026 às 17:08
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"Não vamos, de forma alguma, impedir ou frear o crescimento desta indústria incrível. Pelo contrário, vamos valorizá-la, apoiá-la e garantir que continue crescendo", escreveu Trump - Jacquelyn Martin/Estadão Conteúdo

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado (19) que vai nomear em breve um "czar" para a inteligência artificial e anunciou a criação de uma "Força de IA". Em publicação na Truth Social, afirmou que o governo não pretende impedir ou frear o desenvolvimento da tecnologia e que eventuais irregularidades podem ser tratadas pelas leis civis e criminais já existentes. Trump não detalhou a composição nem as atribuições da nova estrutura.

"Não vamos, de forma alguma, impedir ou frear o crescimento desta indústria incrível. Pelo contrário, vamos valorizá-la, apoiá-la e garantir que continue crescendo", escreveu. Trump comparou a iniciativa à criação da Força Espacial, durante seu primeiro mandato, e afirmou que a inteligência artificial pode chegar a representar 25% do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos. Não apresentou prazo nem fonte para a estimativa.

A manifestação ocorre em meio ao debate sobre o ritmo de desenvolvimento dos sistemas mais avançados de IA. No sábado passado (12), o executivo-chefe da Anthropic, Dario Amodei, defendeu que as empresas reduzam o ritmo de avanço da capacidade dos modelos para ampliar as medidas de segurança. O executivo-chefe da OpenAI, Sam Altman, e Elon Musk, da xAI, também se manifestaram a favor de uma desaceleração.

Ao longo da semana, Trump rejeitou os alertas e afirmou que os Estados Unidos já dispõem de instrumentos legais para responsabilizar empresas por eventuais danos. No post deste sábado, voltou a defender os data centers, instalações que concentram a infraestrutura computacional usada no desenvolvimento e na operação de sistemas de IA.

Segundo Trump, essas estruturas geram salários maiores, arrecadação e benefícios para as comunidades onde são instaladas. A expansão dos data centers, porém, tem ampliado nos Estados Unidos a discussão sobre consumo de energia e sobre quem deve arcar com os investimentos necessários para atender à nova demanda elétrica.

Na quarta-feira (16), a Câmara dos Representantes aprovou por 417 votos a 3 o Ratepayer Protection Act, projeto que determina que reguladores estaduais considerem se grandes consumidores de energia, incluindo data centers, devem pagar pelos custos adicionais da infraestrutura elétrica necessária para atendê-los. Ontem (18), Trump disse estar discutindo com o líder da maioria republicana no Senado, John Thune, o avanço da proposta.

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A função de "czar" da inteligência artificial já foi ocupada no governo Trump. David Sacks deixou em março o posto de responsável da Casa Branca pelas políticas de IA e criptomoedas após encerrar seu período como funcionário especial do governo. Ele passou a atuar como copresidente do Conselho de Assessores de Ciência e Tecnologia da Presidência. Trump não informou quem pretende nomear agora.

A disputa tecnológica com a China também foi citada pelo presidente. "Estamos à frente da China e do restante do mundo, e pretendo manter essa liderança", afirmou. Inteligência artificial está entre os temas das conversas entre Washington e Pequim antes do encontro entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, marcado para 24 de setembro, em Washington. "A IA é a próxima Revolução Industrial, ou a próxima internet, mas será ainda maior e terá impacto ainda maior", escreveu Trump.

 

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