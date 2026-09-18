Trump proibe CNN, MSNOW e Politico de acessar a Casa Branca alegando cobertura 'tendenciosa'

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Trump prometeu que "outros veículos de Fake News virão em seguida". O governo já havia avançado contra outros veículos de comunicação

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 17, que está proibindo os veículos de comunicação MSNOW, CNN e Politico de acessar a Casa Branca, alegando que a cobertura deles sobre seu governo é "desonesta" e "tendenciosa".

"Veículos de comunicação não deveriam poder escrever ou divulgar continuamente ficção e mentiras quando estão cobrindo o presidente dos Estados Unidos, o governo Trump ou os Estados Unidos da América", escreveu o presidente na Truth Social.

Trump também prometeu que "outros veículos de Fake News virão em seguida", mas sem detalhar quais.

O governo já havia avançado contra outros veículos de comunicação no mandato do presidente.

Em fevereiro de 2025, a Casa Branca proibiu jornalistas da Associated Press de acessar espaços como o Salão Oval e o Air Force One.





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