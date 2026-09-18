Eleições na Rússia se tornam plebiscito em relação a Vladimir Putin

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O presidente russo busca uma fonte de legitimidade interna e reforçar a narrativa oficial em meio à uma longa guerra contra a Ucrânia

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A Rússia realiza, desta sexta-feira até domingo, eleições parlamentares nas quais serão renovadas as 450 cadeiras da Duma Estatal, além dos governadores de onze regiões, e nas quais o Rússia Unida, partido de Vladimir Putin, busca uma nova maioria diante da falta de concorrência política real.

Em um contexto de ausência de oposição ao Kremlin, o presidente russo busca uma fonte de legitimidade interna e reforçar a narrativa oficial em meio à guerra contra a Ucrânia, nas primeiras eleições legislativas desde que ordenou a invasão do país vizinho em fevereiro de 2022.

O Rússia Unida, partido hegemônico no país nas últimas duas décadas, parte com 324 cadeiras na atual Duma, após obter 49,8% dos votos nas eleições de 2021, e nas listas concorrem figuras de peso de Moscou, como o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, ou Sergei Sobianin, o influente prefeito de Moscou, ambos aliados fiéis de Putin nos últimos 20 anos.

Em uma tentativa de se renovar e apresentar novos rostos, o partido do governo apresenta o correspondente de guerra Yevgeni Podubni, um jornalista com boas conexões com o Kremlin que ficou gravemente ferido por um drone ucraniano enquanto se encontrava na linha de frente do conflito.

A questão da guerra na Ucrânia, uma realidade à qual o partido governista russo se refere como "operação especial", estará presente nas eleições, nas quais concorrem cerca de 200 candidatos que serviram no conflito, em uma tentativa do Kremlin de reconhecer os veteranos, que, de qualquer forma, terão pouco poder após serem eleitos.

Os perfis militares não se limitam às fileiras do Rússia Unida; outras formações, como o Partido Liberal Democrático, de tendência ultranacionalista e populista, também promovem veteranos da guerra, demonstrando que a narrativa sobre o conflito na Ucrânia transcende as linhas políticas na Rússia e está amplamente difundida em todo o espectro parlamentar representado na Duma.

Depois do partido de Putin, a formação com mais assentos é o Partido Comunista da Federação da Rússia, com 57 cadeiras, seguido pelo Rússia Justa, de orientação social-conservadora, e pelo já mencionado Partido Liberal Democrático, com cerca de 30 deputados. Nenhuma dessas formações questionou o ataque em grande escala contra a Ucrânia.

O próprio presidente vinculou a guerra às eleições, após insistir que ir às urnas é um ato com o qual os russos demonstrarão unidade e apoio às tropas na Ucrânia. "Que somos um povo unido por valores comuns, pela memória histórica e pelo amor à nossa pátria", afirmou em um discurso nesta semana.

FALTA DE OPOSIÇÃO REAL E EXCLUSÃO DO YABLOKO

A falta de competição real nas eleições é acentuada pela exclusão do partido Yabloko, em uma decisão ratificada em agosto passado pela Suprema Corte russa, que atendeu às denúncias do partido ultraconservador Rodina - que conta com apenas um deputado na Duma -, por suposto financiamento irregular e contatos com o exterior.

Sua desqualificação é representativa do cerco à oposição que se vive na Rússia, já que, apesar de não representar um perigo para o governo, tem sido uma das poucas formações que se mostraram críticas à guerra na Ucrânia.

O Yabloko obteve apenas 750 mil votos nas últimas eleições, pouco mais de 1%, mas sua exclusão colocou o partido no centro das atenções. O próprio fundador, Grigori Yavlinski, classificou a exclusão como um "acontecimento político significativo" e destacou que ela evidencia "uma profunda crise no sistema político russo e uma falta de visão sobre o futuro desejado"

Essa situação constituiu uma exceção em eleições que transcorreram com um perfil político discreto e nas quais os candidatos, tanto do governo quanto fora da aliança da Rússia Unida, evitam chamar atenção e abordar questões delicadas que fiquem fora do roteiro oficial. Tudo isso apesar de as consequências da guerra terem se feito sentir no país em questões como o abastecimento energético, afetado pela campanha de ataques ucranianos contra instalações de petróleo e gás.

Putin reconheceu que os ataques afetam o bom andamento logístico e energético da Rússia, mas destacou que não têm um impacto grave na economia do país, enfatizando que eles respondem ao desespero do presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, contra quem intensificou a retórica enquanto os contatos com os Estados Unidos para retomar as negociações de paz ficaram estagnados nos últimos meses.

Além disso, as eleições serão realizadas em territórios ocupados pela Rússia no contexto da guerra na Ucrânia, como é o caso da península da Crimeia ou das regiões do leste do país parcialmente controladas pelo Exército russo.

Esse fato já foi criticado por Kiev, que classificou as eleições como uma "farsa" e antecipou que a votação nos territórios ucranianos anexados por Moscou será "nula".

A Ucrânia denunciou que Putin está há 26 anos no comando da Rússia, mais tempo do que Iosif Stalin permaneceu como presidente da União Soviética, ressaltando que Moscou apenas deseja "gerar legitimidade interna" e "prolongar sua guerra" com essas eleições.