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Zelenski acusa a Rússia de tentar atacar seu avião com drones em duas ocasiões nas últimas duas semanas

Presidente ucraniano afirma que os episódios ocorreram durante voos sobre a Moldávia; Moscou negou a primeira acusação e ainda não comentou a segunda

Por Estadão Conteúdo Publicado em 16/09/2026 às 20:48
Zelenski acusa a Rússia de tentar atacar seu avião com drones em duas ocasiões nas últimas duas semanas
Zelenski acusa a Rússia de tentar atacar seu avião com drones em duas ocasiões nas últimas duas semanas - @ZelenskyyUa/X

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O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, acusou a Rússia de tentar atacar, pelo menos em duas ocasiões, o avião em que viajava nas últimas duas semanas; em ambas as ocasiões, o avião sobrevoava a Moldávia, dias depois de o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store, ter denunciado um desses incidentes.

Store afirmou na semana passada que o avião de Zelenski "quase foi atingido" por um drone no espaço aéreo da Moldávia quando se dirigia a Oslo para participar do funeral do falecido rei Harald V. O presidente ucraniano confirmou o incidente e acrescentou que, ao retornar, sofreu um incidente semelhante.

"Meu avião presidencial estava na Moldávia, e foi por isso que atacaram a Moldávia", disse Zelenski em entrevista concedida à emissora de televisão americana CBS. "Quando voltamos para casa, passando novamente por Chisinau, fizeram a mesma coisa", afirmou o presidente ucraniano.

As autoridades russas negaram, na semana passada, as denúncias sobre uma suposta tentativa de ataque com drone contra o avião de Zelenski quando ele estava prestes a decolar da Moldávia para seguir para a Noruega. Moscou ainda não se pronunciou sobre as afirmações do presidente ucraniano a respeito do segundo incidente, até então desconhecido.

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