Zelenski acusa a Rússia de tentar atacar seu avião com drones em duas ocasiões nas últimas duas semanas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Presidente ucraniano afirma que os episódios ocorreram durante voos sobre a Moldávia; Moscou negou a primeira acusação e ainda não comentou a segunda

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, acusou a Rússia de tentar atacar, pelo menos em duas ocasiões, o avião em que viajava nas últimas duas semanas; em ambas as ocasiões, o avião sobrevoava a Moldávia, dias depois de o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store, ter denunciado um desses incidentes.

Store afirmou na semana passada que o avião de Zelenski "quase foi atingido" por um drone no espaço aéreo da Moldávia quando se dirigia a Oslo para participar do funeral do falecido rei Harald V. O presidente ucraniano confirmou o incidente e acrescentou que, ao retornar, sofreu um incidente semelhante.

"Meu avião presidencial estava na Moldávia, e foi por isso que atacaram a Moldávia", disse Zelenski em entrevista concedida à emissora de televisão americana CBS. "Quando voltamos para casa, passando novamente por Chisinau, fizeram a mesma coisa", afirmou o presidente ucraniano.

As autoridades russas negaram, na semana passada, as denúncias sobre uma suposta tentativa de ataque com drone contra o avião de Zelenski quando ele estava prestes a decolar da Moldávia para seguir para a Noruega. Moscou ainda não se pronunciou sobre as afirmações do presidente ucraniano a respeito do segundo incidente, até então desconhecido.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

