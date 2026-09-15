Reino Unido eleva o nível de suas relações diplomáticas com a Venezuela

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Representante explicou que "os acontecimentos registrados na Venezuela desde 3 de janeiro criaram uma oportunidade valiosa" para a democracia

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O governo do Reino Unido, liderado pelo primeiro-ministro Andy Burnham, anunciou nesta terça-feira que elevará o nível de suas relações diplomáticas com a Venezuela para contribuir para o "restabelecimento da democracia" no país latino-americano.

"Aprofundaremos nossa colaboração com a presidente interina, Delcy Rodríguez, e com seu governo, em consonância com as prioridades do Reino Unido. Como parte dessa abordagem, o Reino Unido e a Venezuela concordaram em elevar sua representação diplomática ao nível de embaixadores", indicou, em um documento enviado ao Parlamento, o secretário britânico para as Américas, Assuntos Multilaterais e Direitos Humanos, Chris Elmore.

Elmore explicou que "os acontecimentos registrados na Venezuela desde 3 de janeiro criaram uma oportunidade valiosa para que a comunidade internacional contribua para o restabelecimento da democracia" no país latino-americano.

"O Reino Unido considera que este momento exige um compromisso pragmático para impulsionar uma transição confiável e promover avanços adicionais em matéria de reformas. Acolhemos com satisfação as conversas políticas, lideradas pela Venezuela, entre Jorge Rodríguez e Dinorah Figuera, bem como os avanços que esse processo permitiu alcançar até o momento", precisou ele.

Além disso, ele defendeu que a melhoria das relações bilaterais permitirá que Londres desempenhe "um papel construtivo em apoio a uma transição democrática". "Isso nos permitirá defender de forma mais eficaz o respeito aos direitos humanos e contribuir para a recuperação e reconstrução do país após os terremotos devastadores de 24 de junho", indicou.

Da mesma forma, ele garantiu que isso fortalecerá a capacidade do Reino Unido "de prestar apoio aos cidadãos britânicos e promover os interesses das empresas do Reino Unido na Venezuela", bem como "contribuir positivamente para a estabilidade regional e a segurança" de seus Territórios de Ultramar na região do Caribe.

"Essa decisão faz parte de um processo mais amplo de reaproximação internacional com a Venezuela, no qual parceiros-chave e instituições multilaterais também estão restabelecendo ou fortalecendo suas relações com o país", destacou.

Elmore destacou que a medida "baseia-se no entendimento comum de que uma relação fundamentada tanto na cooperação quanto no diálogo franco e respeitoso oferece as melhores possibilidades de acompanhar avanços positivos no terreno".

Andrew Soper foi o último diplomata a exercer o cargo formal de embaixador até 2021. Em um contexto de tensões políticas decorrentes do reconhecimento do opositor Juan Guaidó como presidente interino em 2019, Londres optou por não nomear um novo embaixador e reduziu o nível de sua missão em Caracas à figura de encarregado de negócios, cargo que foi ocupado inicialmente por Becks Buckingham até 2023 e, posteriormente, por Colin Dick até agosto de 2023.

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