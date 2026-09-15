Bessent relata conversa com China sobre relações com Irã e diz que Trump e Xi discutirão tema

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Segundo o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o governo Trump está acabando com a ameaça iraniana, e não apenas controlando-a.

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O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse na manhã desta terça-feira, 15, que teve "boas conversas" em particular com a China sobre ligações financeiras do Irã e que o presidente americano, Donald Trump, e seu homólogo chinês, Xi Jinping, continuarão as discussões sobre o regime iraniano no encontro previsto para o final deste mês, em Washington.

"Também terei discussões com o secretário He Lifeng neste fim de semana sobre o Irã", acrescentou ele em testemunho na Câmara dos EUA.

Segundo Bessent, o governo Trump está acabando com a ameaça iraniana, e não apenas controlando-a.

"Autoridades iranianas afirmam que a economia do país está em situação crítica; tenho visto declarações otimistas dos Emirados Árabes Unidos sobre o Irã", acrescentou ele a respeito das sanções.

Ainda sobre a China, o secretário comentou que continuará a pressionar por transparência na reestruturação da dívida, tendo em vista as cláusulas ocultas relacionadas à dívida chinesa.

Sobre o dólar, Bessent argumentou que a divisa continua a se firmar como moeda de reserva e que o volume de transações aumentou.

De acordo com ele, as stablecoins devem impulsionar a demanda por ativos em dólar e as quedas globais nas reservas se devem principalmente à China e à Rússia.

O secretário acrescentou que um novo "superciclo industrial" está em andamento nos EUA e que seu compromisso é manter o mercado de títulos robusto.



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