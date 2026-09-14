Pezeshkian diz que Irã não está em guerra com a Arábia Saudita e nega conversas com os EUA
Em entrevista a um portal de notícias da Índia, ele apelou para que os países da região trabalhem juntos para estabelecer a paz e a segurança.
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O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, disse que Teerã não está em guerra com a Arábia Saudita e que os Houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, têm "suas próprias questões". Em entrevista ao India Today, ele apelou para que os países da região trabalhem juntos para estabelecer a paz e a segurança.
Pezeshkian, no entanto, reafirmou a oposição do regime persa à presença de bases militares dos EUA no Oriente Médio. O presidente enfatizou que o Irã não pode negociar com os americanos, citando a falha de Washington em honrar seus compromissos. "Como podemos negociar com os EUA, quando eles nunca honraram seus compromissos?", questionou.
Além disso, Pezeshkian comentou que os ministros de Relações Exteriores árabes estão programados para se reunir em Omã para discutir um acordo proposto para reabrir o Estreito de Ormuz.
Pezeshkian fez a declarações da entrevista em Nova Deli, onde estava participando do encontro de cúpula do BRICS no fim de semana.