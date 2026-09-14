China: falas de CEOs dos EUA sobre riscos em IA visam 'espalhar medo' e competição desleal

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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No fim de semana, CEOs da OpenAI e da SpaceXAI endossaram alertas do chefe da Anthropic sobre os riscos associados ao avanço acelerado em IA

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O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, comentou nesta segunda-feira (14) que as alegações recentes de CEOs americanos sobre os riscos de segurança da inteligência artificial (IA) visam "espalhar medo, confrontação e competição desleal" e que isso apenas prejudicará os esforços em direção a uma governança global sólida em IA.

"A IA é uma tecnologia consequente para o bem-estar de toda a humanidade. Todas as partes devem promover conjuntamente o desenvolvimento aberto e inclusivo para o bem e para todos", disse Jiakun em coletiva de imprensa.

Segundo ele, a China é uma forte defensora da cibersegurança e colocou a IA sob a supervisão das leis e regulamentos nacionais, além de ter aprimorado diretrizes institucionais e normas éticas relevantes. "Estamos prontos para continuar trabalhando com o resto do mundo para responder ativamente aos riscos e desafios de cibersegurança na era da inteligência, promover a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado no ciberespaço e permitir que a internet beneficie os países", acrescentou.

No fim de semana, CEOs da OpenAI e da SpaceXAI endossaram alertas do chefe da Anthropic, Dario Amodei, sobre os riscos associados ao avanço acelerado em IA e a necessidade de reforçar mecanismos de segurança.

Nesta segunda, o presidente dos EUA, Donald Trump, criticou enfaticamente a postura dos empresários, alegando que isso beneficiaria a China. ""Não matem a galinha dos ovos de ouro!", escreveu rede Truth Social.

