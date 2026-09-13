Xi Jinping propõe fortalecimento da IA e cooperação tecnológica entre países do Brics

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Líder chinês apresentou cinco iniciativas estratégicas voltadas à inovação, à transformação industrial e à governança global de novas tecnologias

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A China atuará como pioneira no fortalecimento da inteligência artificial (IA) e da cooperação tecnológica entre os países integrantes do Brics, segundo discurso do presidente chinês, Xi Jinping, durante a 18ª Cúpula do bloco, realizada neste domingo em Nova Delhi, na Índia.

Em seu pronunciamento oficial, o líder chinês apresentou cinco iniciativas estratégicas voltadas à inovação, à transformação industrial e à governança global de novas tecnologias.

Entre as propostas anunciadas no discurso, destaca-se a criação de uma comunidade de código aberto de inteligência artificial para o Brics, focada no desenvolvimento e na aplicação conjunta de grandes modelos de linguagem (LLMs), além da promoção de treinamentos especializados e da estruturação de um ecossistema aberto de inovação.

Paralelamente, Pequim propôs o estabelecimento de uma plataforma em nuvem para o ecossistema digital do bloco, o apoio à construção de fábricas inteligentes para modernizar o setor manufatureiro e a criação de uma aliança para formação e certificação de engenheiros e jovens cientistas.

Além da agenda de tecnologia e inovação, Xi Jinping defendeu uma estrutura de governança global de IA centrada nas pessoas e a aceleração de reformas nas instituições multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), com o objetivo de ampliar a representatividade dos países em desenvolvimento.

No âmbito comercial, o presidente chinês anunciou que o país sediará no próximo ano o Fórum do Brics sobre Comércio de Serviços e propôs a criação de uma parceria de zonas econômicas especiais com integração de políticas públicas entre os membros do grupo.