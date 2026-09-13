Xi Jinping propõe fortalecimento da IA e cooperação tecnológica entre países do Brics
Líder chinês apresentou cinco iniciativas estratégicas voltadas à inovação, à transformação industrial e à governança global de novas tecnologias
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A China atuará como pioneira no fortalecimento da inteligência artificial (IA) e da cooperação tecnológica entre os países integrantes do Brics, segundo discurso do presidente chinês, Xi Jinping, durante a 18ª Cúpula do bloco, realizada neste domingo em Nova Delhi, na Índia.
Em seu pronunciamento oficial, o líder chinês apresentou cinco iniciativas estratégicas voltadas à inovação, à transformação industrial e à governança global de novas tecnologias.
Entre as propostas anunciadas no discurso, destaca-se a criação de uma comunidade de código aberto de inteligência artificial para o Brics, focada no desenvolvimento e na aplicação conjunta de grandes modelos de linguagem (LLMs), além da promoção de treinamentos especializados e da estruturação de um ecossistema aberto de inovação.
Paralelamente, Pequim propôs o estabelecimento de uma plataforma em nuvem para o ecossistema digital do bloco, o apoio à construção de fábricas inteligentes para modernizar o setor manufatureiro e a criação de uma aliança para formação e certificação de engenheiros e jovens cientistas.
Além da agenda de tecnologia e inovação, Xi Jinping defendeu uma estrutura de governança global de IA centrada nas pessoas e a aceleração de reformas nas instituições multilaterais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), com o objetivo de ampliar a representatividade dos países em desenvolvimento.
No âmbito comercial, o presidente chinês anunciou que o país sediará no próximo ano o Fórum do Brics sobre Comércio de Serviços e propôs a criação de uma parceria de zonas econômicas especiais com integração de políticas públicas entre os membros do grupo.