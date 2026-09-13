Trump pressiona Zelenski a parar de atacar o setor petrolífero russo

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Presidente dos EUA disse que os ataques da Ucrânia estão causando uma escassez de diesel e sugeriu que o país busque outros alvos na Rússia

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instou neste domingo o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a parar de atacar a indústria petrolífera russa devido às repercussões em nível internacional.

"Zelenski precisa fazer uma única coisa. Ele precisa parar de atacar o diesel da Rússia. Que ataque outros alvos, mas não o diesel, porque isso está causando escassez de diesel", afirmou Trump no campo de golfe de Amgen, na Irlanda, em declarações à imprensa.

Trump argumentou que os problemas do setor petrolífero mundial "não têm a ver com o Oriente Médio", apesar da guerra dos Estados Unidos contra o Irã e do bloqueio do Estreito de Ormuz, mas que "se devem ao que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia".

O líder norte-americano explicou que já conversou com Zelenski sobre o assunto. "Não ataque o diesel, pois isso está afetando o mundo. Não queremos que o diesel seja alvo de ataques", insistiu.

Neste sábado, o porta-voz presidencial ucraniano, Kirilo Budanov, destacou que a principal empresa russa de hidrocarbonetos, a Gazprom, passou de um valor de 270 bilhões de dólares há 20 anos para cerca de 30 bilhões de dólares. "O impacto é bastante grave", destacou.

A Ucrânia tem utilizado drones e mísseis para atacar a indústria petrolífera russa, na tentativa de causar problemas logísticos ao aparato bélico russo em sua invasão da Ucrânia, com aparelhos que têm cada vez mais alcance.

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