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Trump minimiza apelos de big techs para frear IA e diz que EUA não podem ficar atrás da China

O presidente dos Estados Unidos reconheceu que podem ser necessárias algumas regras, mas evitou defender uma pausa no avanço dos modelos

Por Estadão Conteúdo Publicado em 13/09/2026 às 20:08
Presidente Donald Trump
Presidente Donald Trump - ROD LAMKEY JR/AP

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou neste domingo, 13, os apontamentos de líderes de big techs sobre a necessidade de desacelerar o desenvolvimento da inteligência artificial (IA). Trump frisou que Washington não pode arriscar perder sua vantagem sobre a China na disputa global pela tecnologia.

Questionado sobre os alertas recentes de executivos do setor, Trump reconheceu que podem ser necessárias algumas regras, mas evitou defender uma pausa no avanço dos modelos. "Podemos colocar barreiras de proteção, podemos fazer isso e aquilo", disse. Segundo ele, porém, há "forças negativas" levantando cenários que "não vão acontecer". "Quem vencer em IA, vence em tudo", acrescentou.

A fala ocorre um dia depois de o CEO da Anthropic, Dario Amodei, defender uma desaceleração da indústria para permitir que medidas de segurança acompanhem o avanço dos sistemas. Sam Altman, da OpenAI, e Elon Musk, da SpaceXAI, endossaram publicamente partes do alerta.

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Trump afirmou que os EUA estão à frente da China em IA e que quer "manter assim". O tema deve estar entre os assuntos da reunião prevista para este mês entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping. Na Casa Branca, o diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, disse esperar reuniões nesta semana entre autoridades responsáveis por política cibernética, ciência e tecnologia para discutir próximos passos.

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O presidente da Câmara, Mike Johnson, também defendeu "algumas barreiras" de segurança, mas alertou que perder a liderança para a China representaria ameaça à segurança nacional. Já o líder democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, defendeu ação mais rápida do Congresso para "desacelerar" o ritmo de desenvolvimento e garantir que a IA avance de forma segura.

 

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estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.

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Questionado sobre os alertas recentes de executivos do setor, Trump reconheceu que podem ser necessárias algumas regras, mas evitou defender uma pausa no avanço dos modelos. "Podemos colocar barreiras de proteção, podemos fazer isso e aquilo", disse. Segundo ele, porém, há "forças negativas" levantando cenários que "não vão acontecer". "Quem vencer em IA, vence em tudo", acrescentou.

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