Trump minimiza apelos de big techs para frear IA e diz que EUA não podem ficar atrás da China

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O presidente dos Estados Unidos reconheceu que podem ser necessárias algumas regras, mas evitou defender uma pausa no avanço dos modelos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou neste domingo, 13, os apontamentos de líderes de big techs sobre a necessidade de desacelerar o desenvolvimento da inteligência artificial (IA). Trump frisou que Washington não pode arriscar perder sua vantagem sobre a China na disputa global pela tecnologia.

Questionado sobre os alertas recentes de executivos do setor, Trump reconheceu que podem ser necessárias algumas regras, mas evitou defender uma pausa no avanço dos modelos. "Podemos colocar barreiras de proteção, podemos fazer isso e aquilo", disse. Segundo ele, porém, há "forças negativas" levantando cenários que "não vão acontecer". "Quem vencer em IA, vence em tudo", acrescentou.

A fala ocorre um dia depois de o CEO da Anthropic, Dario Amodei, defender uma desaceleração da indústria para permitir que medidas de segurança acompanhem o avanço dos sistemas. Sam Altman, da OpenAI, e Elon Musk, da SpaceXAI, endossaram publicamente partes do alerta.

À frente da China

Trump afirmou que os EUA estão à frente da China em IA e que quer "manter assim". O tema deve estar entre os assuntos da reunião prevista para este mês entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping. Na Casa Branca, o diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, disse esperar reuniões nesta semana entre autoridades responsáveis por política cibernética, ciência e tecnologia para discutir próximos passos.

O presidente da Câmara, Mike Johnson, também defendeu "algumas barreiras" de segurança, mas alertou que perder a liderança para a China representaria ameaça à segurança nacional. Já o líder democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, defendeu ação mais rápida do Congresso para "desacelerar" o ritmo de desenvolvimento e garantir que a IA avance de forma segura.



