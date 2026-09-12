BRICS pedem uma solução pacífica para as guerras em curso
Países manifestaram sua "profunda preocupação" com a escalada no Oriente Médio e pedem "máxima contenção" nessa região
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Os BRICS, o bloco de países emergentes que engloba Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países, defenderam neste sábado, em Nova Délhi, onde seus líderes se reuniram, a promoção de uma solução pacífica para os conflitos internacionais, por meio do diálogo e da diplomacia.
Os países signatários "reiteram nosso compromisso com a resolução pacífica de disputas internacionais por meio do diálogo, das consultas e da diplomacia".
"Pedimos uma abordagem multilateral que respeite as diversas perspectivas e posições nacionais sobre questões globais importantes e vitais", acrescentaram. Em particular, pedem "cooperação" para "manter o fluxo do comércio global, as cadeias de abastecimento e o fluxo de energia".
Assim, manifestaram sua "profunda preocupação" com a escalada no Oriente Médio e pedem "máxima contenção" nessa região, embora não mencionem nenhum país específico.
A reunião, que contou com a presença do presidente iraniano Masoud Pezeshkian, manifestou preocupação com "ataques deliberados" a infraestruturas civis e instalações nucleares pacíficas sob as salvaguardas da agência de energia atômica da ONU, afirmando que a segurança e proteção nuclear devem ser preservadas durante conflitos armados. A declaração foi vista como uma crítica indireta aos ataques dos EUA e de Israel a instalações nucleares iranianas.
Os líderes também criticaram sanções unilaterais não autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Eles não nomearam nenhum país mas a Rússia, um dos membros fundadores do BRICS, enfrentou sanções ocidentais após sua invasão em grande escala à Ucrânia em 2022.
"Apelamos para a eliminação de tais medidas ilegais, que minam o direito internacional e os princípios e propósitos da Carta da ONU", dizia a declaração conjunta.
A Índia está sediando a cúpula deste ano, com a presença do presidente russo Vladimir Putin, do presidente chinês Xi Jinping Pezeshkian e de seus homólogos dos outros oito membros do BRICS.
Aumentaram as preocupações de que a guerra no Irã possa se expandir à medida que os combates se intensificaram entre a Arábia Saudita e os Houthis do Iêmen. Guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, juntamente com o aumento das tensões EUA-China, também estão testando a capacidade do bloco de encontrar um terreno comum entre países com interesses geopolíticos concorrentes.