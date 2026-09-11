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Trump pede votos para republicanos e reitera promessa de distribuir dinheiro em caso de vitória

"Saia e vote. Finjam que eu estou nas cédulas de votações. Eu estou!", disse o presidente dos EUA, no encerramento da convenção do partido em Dallas

Por Estadão Conteúdo Publicado em 11/09/2026 às 8:22
Presidente dos EUA, Donald Trump
Presidente dos EUA, Donald Trump - Jacquelyn Martin / Estadão Conteúdo

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu para que os eleitores votem em candidatos do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato, previstas para o início de novembro, e reiterou a promessa feita na véspera de pagar US$ 5 mil para cada adulto americano caso a legenda obtenha maioria na Câmara e no Senado.

"Saia e vote. Finjam que eu estou nas cédulas de votações. Eu estou!", disse Trump, no encerramento da convenção do partido em Dallas, no Texas, na noite desta quinta-feira, 10. Se o Partido Republicano vencer, o cenário americano "vai ficar melhor, vai ser algo muito especial", afirmou.

"Cumpri todas as promessas que fiz. Joe Biden e a esquerda radical do Partido Democrata criaram a pior inflação da história e tornaram nossas cidades em lugares de assassinatos. Pegamos a América e a colocamos na Era de Ouro", disse Trump. "Se os democratas vencerem, eles vão confiscar suas riquezas. Se nós ganharmos, vamos ter o Dividendo Trump", acrescentou, em referência ao pagamento de US$ 5 mil para cada americano adulto.

Antes de iniciar o discurso, Trump disse que "seria breve", já que no dia anterior falou por quase duas horas na convenção. Nesta quinta, a fala durou quase 30 minutos.

"Sabe o que acontece se você não votar? Você vai para o inferno. Eu não quero que isso aconteça, por isso, por favor, vote. Assim, vamos derrotar os comunistas, vamos rejeitar esses esquerdistas radicais lunáticos, que são criminosos e querem destruir nosso país", afirmou.

 

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