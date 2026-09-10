Trump afirma que a guerra no Irã terminará "logo após" as eleições de novembro nos EUA

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O presidente dos Estados Unidos afirma que o Teerã não consegue "aguentar mais" e que está tentando influenciar as eleições do país norte-americano

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a guerra no Irã terminará "logo após" das eleições de meio de mandato de 3 de novembro, que renovarão a Câmara dos Deputados e o Senado dos Estados Unidos, afirmando que Teerã não consegue "aguentar mais" e que está tentando influenciar as eleições.

"Acredito que a guerra vai terminar logo após as eleições porque eles já não aguentam mais. Estão desesperados para tentar influenciar as eleições", afirmou em declarações à imprensa antes de participar da convenção republicana realizada em Dallas, no estado do Texas.

Dessa forma, ele procurou dissociar o pleito do conflito no Irã, ressaltando que o objetivo da ofensiva do Exército dos Estados Unidos é garantir que a República Islâmica nunca venha a possuir uma arma nuclear. Na sua opinião, o Irã vai ceder e concordar com uma série de pontos que antes não estava disposto a negociar, além da questão nuclear.

"Vamos contar com a energia nuclear. Isso está 99,9% garantido. Mas haverá muitas outras opções em jogo que antes não estariam", garantiu ele a respeito do eventual fim da guerra.

Sobre o preço do petróleo e do gás, que voltam a disparar, Trump ressaltou que o mercado também se estabilizará após a eleição de novembro. "Logo após as eleições, os preços do petróleo vão despencar. Vão despencar, e nós faremos com que caiam", afirmou, embora tenha reconhecido que a situação "vai levar um pouco mais de tempo" do que o prazo previsto.

O chefe da Casa Branca insistiu, de qualquer forma, que a questão é "muito fácil de explicar" aos cidadãos americanos. "Basta perguntar: 'Vocês vão permitir que o Irã tenha uma arma nuclear?' E a resposta é não", sustentou.

A popularidade do presidente está em baixa diante das eleições de meio de mandato, as "midterms", nas quais Trump se arrisca a perder o controle absoluto do Congresso.

Washington e Teerã intensificaram nos últimos dias os ataques na região do Estreito de Ormuz, ações militares que ocorrem em paralelo à campanha de sanções dos Estados Unidos destinada a asfixiar a economia iraniana e isolá-la dos mercados internacionais e do sistema financeiro global.