fechar
Mundo | Notícia

Presidente de Israel solicita uma reunião trilateral com o Líbano em Chipre para "avançar rumo à paz"

Chefe de Estado de Israel, Isaac Herzog defendeu que "a vida prospere entre as nações e os povos", para o bem-estar de toda a região.

Por Estadão Conteúdo Publicado em 10/09/2026 às 14:31
Presidente de Israel, Isaac Herzog
Presidente de Israel, Isaac Herzog - REPRODUÇÃO/X (@isaacherzog)

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente de Israel, Isaac Herzog, solicitou nesta quinta-feira, 10, uma reunião trilateral com a participação do Líbano e de Chipre, em solo cipriota, para "avançar na paz" na região.

"Meu sonho é que nos reunamos aqui, juntamente com o presidente do Líbano (Joseph Aoun). Devemos avançar rumo à paz em nossa região, garantindo, ao mesmo tempo, que o terrorismo seja rejeitado e eliminado", afirmou Herzog durante sua viagem a Nicósia para se reunir com seu homólogo cipriota, Nikos Christodoulides.

Herzog defendeu que "a vida prospere entre as nações e os povos", para o bem-estar de toda a região. "Trago uma mensagem de amizade de Israel e espero que, juntos, possamos continuar fortalecendo a parceria única entre nossos povos e nossas nações", acrescentou.

Leia Também

Essas declarações ocorrem em um momento em que o Líbano e Israel mantêm um processo de negociações para a retirada das tropas israelenses do sul do país e o retorno do Exército libanês a uma série de áreas designadas. No entanto, esses avanços estão ameaçados pelos contínuos ataques de Israel, que condiciona todo o acordo à eliminação da ameaça representada pelo grupo militante Hezbollah.

Por parte de Chipre, Christodoulides destacou os avanços nas relações bilaterais com Israel, parceiro com o qual, segundo ele, mantém uma "verdadeira parceria estratégica".

"Nossa relação está ancorada em uma ampla agenda: desde economia, saúde, comércio e energia até infraestrutura, educação, defesa, segurança cibernética e segurança marítima. Estamos trabalhando para traduzir isso em resultados concretos adicionais", afirmou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O líder cipriota pediu que se "revitalizem" os fóruns trilaterais, inclusive com os Estados Unidos, "com o objetivo de envolver parceiros afins".

Leia também

Netanyahu afirma, das Colinas do Golã, que a tarefa consiste em "derrotar" o "regime terrorista" do Irã
CONFLITO

Netanyahu afirma, das Colinas do Golã, que a tarefa consiste em "derrotar" o "regime terrorista" do Irã
Israel anuncia sanções contra doze políticos britânicos e o fechamento de seu consulado em Jerusalém
RESPOSTA

Israel anuncia sanções contra doze políticos britânicos e o fechamento de seu consulado em Jerusalém

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.