Presidente de Israel solicita uma reunião trilateral com o Líbano em Chipre para "avançar rumo à paz"

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Chefe de Estado de Israel, Isaac Herzog defendeu que "a vida prospere entre as nações e os povos", para o bem-estar de toda a região.

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O presidente de Israel, Isaac Herzog, solicitou nesta quinta-feira, 10, uma reunião trilateral com a participação do Líbano e de Chipre, em solo cipriota, para "avançar na paz" na região.

"Meu sonho é que nos reunamos aqui, juntamente com o presidente do Líbano (Joseph Aoun). Devemos avançar rumo à paz em nossa região, garantindo, ao mesmo tempo, que o terrorismo seja rejeitado e eliminado", afirmou Herzog durante sua viagem a Nicósia para se reunir com seu homólogo cipriota, Nikos Christodoulides.

Herzog defendeu que "a vida prospere entre as nações e os povos", para o bem-estar de toda a região. "Trago uma mensagem de amizade de Israel e espero que, juntos, possamos continuar fortalecendo a parceria única entre nossos povos e nossas nações", acrescentou.

Essas declarações ocorrem em um momento em que o Líbano e Israel mantêm um processo de negociações para a retirada das tropas israelenses do sul do país e o retorno do Exército libanês a uma série de áreas designadas. No entanto, esses avanços estão ameaçados pelos contínuos ataques de Israel, que condiciona todo o acordo à eliminação da ameaça representada pelo grupo militante Hezbollah.

Por parte de Chipre, Christodoulides destacou os avanços nas relações bilaterais com Israel, parceiro com o qual, segundo ele, mantém uma "verdadeira parceria estratégica".

"Nossa relação está ancorada em uma ampla agenda: desde economia, saúde, comércio e energia até infraestrutura, educação, defesa, segurança cibernética e segurança marítima. Estamos trabalhando para traduzir isso em resultados concretos adicionais", afirmou.

O líder cipriota pediu que se "revitalizem" os fóruns trilaterais, inclusive com os Estados Unidos, "com o objetivo de envolver parceiros afins".