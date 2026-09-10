ONU institui Dia Internacional para a Eliminação do Casamento Infantil

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Resolução aprovada por consenso estabelece 27 de novembro como data de mobilização global e reforça meta de eliminar a prática até 2030

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A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou, em 4 de setembro, uma resolução que institui o dia 27 de novembro como o Dia Internacional para a Eliminação do Casamento Infantil, Precoce e Forçado. A proposta, liderada por Serra Leoa, foi aprovada por consenso e teve o Brasil entre os países copatrocinadores.

A nova data pretende ampliar a mobilização internacional para prevenir e eliminar uma prática que viola direitos humanos e afeta principalmente meninas. É considerado casamento infantil qualquer casamento ou união conjugal, formal ou informal, em que pelo menos uma das pessoas envolvidas tenha menos de 18 anos.

A prática está associada à interrupção dos estudos, à gravidez precoce, à maior exposição à violência e à redução das oportunidades econômicas e da autonomia das meninas. A resolução recomenda que os países adotem políticas de prevenção e proteção, incluindo medidas para garantir a permanência ou o retorno de crianças e adolescentes à escola.

“A criação desta data transforma a realidade muitas vezes invisibilizada em uma prioridade internacional. Agora, é fundamental converter essa visibilidade em políticas públicas, proteção efetiva e oportunidades para que cada menina possa decidir sobre o próprio presente e construir livremente o seu futuro”, afirma Florbela Fernandes, representante do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) no Brasil.

A iniciativa também reforça a meta 3 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5, que prevê a eliminação do casamento infantil, precoce e forçado até 2030.

Proposta foi liderada por Serra Leoa

A resolução foi apresentada à Assembleia Geral pela primeira-dama de Serra Leoa e presidente da Organização das Primeiras-Damas Africanas para o Desenvolvimento, Fatima Maada Bio. A atuação dela no combate ao casamento infantil está relacionada à própria trajetória: aos 13 anos, ela foi prometida em casamento a um homem com mais de 30 anos, mas conseguiu escapar da união.

Desde 2018, Fatima Maada Bio lidera uma mobilização nacional em defesa das meninas. Em 2024, Serra Leoa aprovou uma legislação que proíbe o casamento e as uniões envolvendo pessoas com menos de 18 anos. Pela lei, quem se casa com uma criança ou adolescente, facilita ou incentiva a união pode ser condenado a pelo menos 15 anos de prisão e ao pagamento de multa. Quem celebra a cerimônia também pode ser condenado a mais de 10 anos de prisão.

Ao apresentar a proposta na ONU, a primeira-dama defendeu que a criação da data sirva como um catalisador para ações concretas, investimentos e responsabilização. Ela também destacou que a legislação precisa ser acompanhada por instituições fortalecidas, educação, participação comunitária, oportunidades econômicas e compromisso político.

Brasil registra milhares de crianças em uniões

No Brasil, o casamento infantil continua ocorrendo principalmente por meio de uniões informais. Dados do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que mais de 34 mil crianças de 10 a 14 anos viviam em união conjugal naquele ano. Desse total, 77% eram meninas.

Desde 2019, a Lei nº 13.811 proíbe o casamento de menores de 16 anos em qualquer circunstância. Para adolescentes de 16 e 17 anos, a legislação permite o casamento com autorização dos pais ou responsáveis.

De acordo com os dados do Censo, 86,6% das uniões envolvendo crianças de 10 a 14 anos eram consensuais, sem registro formal de casamento. Em outro recorte divulgado pelo IBGE, 87% das uniões nessa faixa etária foram classificadas como informais.

As ocorrências também apresentam diferenças regionais e sociais. Cerca de 69% das crianças em união eram pretas ou pardas. O Nordeste concentrava 39% dos casos, seguido pelo Sudeste, com 25%, e pelo Norte, com 17%. Considerando a proporção em relação à população, o Norte apresentava a maior taxa, com 393 uniões por 100 mil habitantes, enquanto o Nordeste registrava 330 por 100 mil.

O cenário brasileiro também motivou, em agosto deste ano, o lançamento da campanha “Casamento é coisa de adulto”, do UNFPA. A iniciativa busca ampliar o conhecimento da população sobre o casamento infantil no país, onde muitas dessas uniões não são reconhecidas como casamento por ocorrerem de maneira informal, inclusive sob a forma de “morar junto”.

“Quando falamos em casamento infantil, muitas pessoas imaginam uma cerimônia formal ou uma situação explicitamente forçada. No Brasil, o casamento infantil acontece, na maioria das vezes, de forma menos perceptível, em relações informais. Para muitas meninas, essas uniões significam interrupção dos estudos, gravidez precoce, dependência econômica e maior exposição à violência”, explica Florbela Fernandes.

O UNFPA estima ainda que uma em cada quatro brasileiras de 20 a 24 anos tenha entrado em uma união conjugal antes dos 18 anos. O Brasil é apontado pelo órgão como o país da América Latina com o maior número absoluto de uniões envolvendo pessoas com menos de 18 anos e ocupa a sexta posição no mundo.

Em escala global, cerca de 640 milhões de meninas e mulheres já foram casadas antes dos 18 anos. Na América Latina e no Caribe, aproximadamente uma em cada cinco mulheres, ou 21%, entrou em uma união antes da maioridade.

Para o UNFPA, o enfrentamento ao casamento infantil exige, além de medidas legais, ações voltadas à educação, saúde, autonomia econômica e transformação de normas sociais que contribuem para a naturalização das uniões precoces.



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