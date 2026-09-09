Netanyahu afirma, das Colinas do Golã, que a tarefa consiste em "derrotar" o "regime terrorista" do Irã
Na véspera do Ano Novo Judaico, Netanyahu enfatizou que Israel "não permitirá que nenhum exército terrorista se estabeleça na fronteira"
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O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quarta-feira, 9, do Monte Hermon, no território dos Altos do Golã sírios ocupados por Israel, que a tarefa que ainda resta é "derrotar" o "regime terrorista" do Irã
"Estamos no topo do Monte Hermón. Damasco fica bem aqui, o Líbano fica bem ali, as Colinas do Golã sírias ficam bem ali, e controlamos toda a região desde a Coroa do Hermón até o rio Yarmuk, e daqui até o Mar Mediterrâneo: um controle absoluto como nunca antes se viu", destacou o líder israelense em uma mensagem publicada em suas redes sociais a partir do território ocupado da Síria.
Na véspera do Rosh Hashaná, o Ano Novo judaico que será celebrado nesta sexta-feira, Netanyahu enfatizou que Israel "não permitirá que nenhum exército terrorista se estabeleça na fronteira".
"Esta é uma das enormes conquistas que alcançamos na Guerra da Redenção", disse ele, referindo-se à ofensiva militar na Faixa de Gaza após os ataques do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) de 7 de outubro de 2023.
"A partir desses pontos altos, ainda há trabalho a ser feito: a principal tarefa é derrotar o regime terrorista do Irã. Estamos muito perto de conseguir isso", garantiu, reiterando que "todo o eixo acabará caindo", em referência aos grupos alinhados a Teerã.
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"Estamos comprometidos com isso e vamos fazê-lo. Desejo um Feliz Ano Novo aos cidadãos de Israel e aos nossos heróicos soldados que estão realizando esse trabalho aqui", afirmou Netanyahu, que recentemente se deslocou à Faixa de Gaza, de onde ressaltou que as tropas israelenses não se retirarão.