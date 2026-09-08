Palestina aplaude proibição imposta por Londres ao comércio com os assentamentos israelenses na Cisjordânia
A Presidência palestina manifestou sua "satisfação" com a decisão anunciada ontem pelo ministro das Relações Exteriores britânico, Ed Miliband
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A Autoridade Palestina comemorou nesta terça-feira, 8, o veto anunciado pelo Reino Unido ao comércio com os assentamentos israelenses no território ocupado da Cisjordânia, considerando-o um "passo na direção certa", e pediu que a medida seja acompanhada de "ações internacionais vinculativas" para conter a expansão dos assentamentos.
A Presidência palestina manifestou sua "satisfação" com a decisão anunciada ontem pelo ministro das Relações Exteriores britânico, Ed Miliband, que proíbe a importação de produtos provenientes dos assentamentos "coloniais" israelenses construídos na Cisjordânia, e instou "todos" os países europeus e "amigos" a seguirem o exemplo do Reino Unido.
Em um comunicado no qual também aplaudiu a imposição de sanções a outro grupo de colonos extremistas, a Presidência avaliou as novas medidas de Londres como "um passo importante" para enfrentar o que considerou um "sistema de assentamentos (.. ) e suas violações" contra os palestinos.
Para a Autoridade Palestina, trata-se de uma "postura avançada, que reafirma mais uma vez a ilegalidade" dos assentamentos israelenses na Cisjordânia, bem como a "necessidade" de tomar decisões "práticas e concretas" para fazer com que aqueles que cometem "crimes relacionados à colonização e à violência" prestem contas por isso.
O anúncio do governo de Andy Burham "representa um passo na direção certa, em consonância com o Direito Internacional (...) e envia uma mensagem clara de que a comunidade internacional não aceitará que continuem a expansão dos assentamentos coloniais, a confiscação de terras e o deslocamento forçado do povo palestino".
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No entanto, a instituição liderada por Mahmud Abbas insistiu que é preciso "acompanhar" essas medidas com outras "ações internacionais vinculativas", entre as quais se destacam as sanções aos "funcionários responsáveis" pela violência cometida pelos colonos, em uma referência velada aos ministros israelenses Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich - que têm pedido repetidamente a anexação da Cisjordânia.
Por outro lado, a instituição valorizou o "compromisso" do Reino Unido com a solução de dois Estados, para a qual é "essencial" deter a expansão dos assentamentos e pôr fim à "ocupação" israelense.
O Reino Unido adotou essas medidas em coordenação com a França e o Canadá, que tomarão medidas semelhantes para proibir a importação de produtos provenientes de assentamentos ilegais. Londres lembrou que, com isso, se junta à Holanda, Irlanda, Bélgica, Espanha e Noruega, que já adotaram ou iniciaram o processo para proibir o comércio com os territórios ocupados.