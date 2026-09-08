fechar
Mundo | Notícia

Palestina aplaude proibição imposta por Londres ao comércio com os assentamentos israelenses na Cisjordânia

A Presidência palestina manifestou sua "satisfação" com a decisão anunciada ontem pelo ministro das Relações Exteriores britânico, Ed Miliband

Por Estadão Conteúdo Publicado em 08/09/2026 às 18:29
Ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Ed Miliband
Ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Ed Miliband - Reprodução/X (@Ed_Miliband)

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Autoridade Palestina comemorou nesta terça-feira, 8, o veto anunciado pelo Reino Unido ao comércio com os assentamentos israelenses no território ocupado da Cisjordânia, considerando-o um "passo na direção certa", e pediu que a medida seja acompanhada de "ações internacionais vinculativas" para conter a expansão dos assentamentos.

A Presidência palestina manifestou sua "satisfação" com a decisão anunciada ontem pelo ministro das Relações Exteriores britânico, Ed Miliband, que proíbe a importação de produtos provenientes dos assentamentos "coloniais" israelenses construídos na Cisjordânia, e instou "todos" os países europeus e "amigos" a seguirem o exemplo do Reino Unido.

Em um comunicado no qual também aplaudiu a imposição de sanções a outro grupo de colonos extremistas, a Presidência avaliou as novas medidas de Londres como "um passo importante" para enfrentar o que considerou um "sistema de assentamentos (.. ) e suas violações" contra os palestinos.

Leia Também

Para a Autoridade Palestina, trata-se de uma "postura avançada, que reafirma mais uma vez a ilegalidade" dos assentamentos israelenses na Cisjordânia, bem como a "necessidade" de tomar decisões "práticas e concretas" para fazer com que aqueles que cometem "crimes relacionados à colonização e à violência" prestem contas por isso.

O anúncio do governo de Andy Burham "representa um passo na direção certa, em consonância com o Direito Internacional (...) e envia uma mensagem clara de que a comunidade internacional não aceitará que continuem a expansão dos assentamentos coloniais, a confiscação de terras e o deslocamento forçado do povo palestino".

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

No entanto, a instituição liderada por Mahmud Abbas insistiu que é preciso "acompanhar" essas medidas com outras "ações internacionais vinculativas", entre as quais se destacam as sanções aos "funcionários responsáveis" pela violência cometida pelos colonos, em uma referência velada aos ministros israelenses Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich - que têm pedido repetidamente a anexação da Cisjordânia.

Por outro lado, a instituição valorizou o "compromisso" do Reino Unido com a solução de dois Estados, para a qual é "essencial" deter a expansão dos assentamentos e pôr fim à "ocupação" israelense.

O Reino Unido adotou essas medidas em coordenação com a França e o Canadá, que tomarão medidas semelhantes para proibir a importação de produtos provenientes de assentamentos ilegais. Londres lembrou que, com isso, se junta à Holanda, Irlanda, Bélgica, Espanha e Noruega, que já adotaram ou iniciaram o processo para proibir o comércio com os territórios ocupados.

Leia também

Reino Unido anuncia 400 milhões de libras para Fundo Florestas Tropicais
MEIO AMBIENTE

Reino Unido anuncia 400 milhões de libras para Fundo Florestas Tropicais
Reino Unido: Andy Burnham assume como premiê com promessa de renovar política britânica
NOVO COMANDO

Reino Unido: Andy Burnham assume como premiê com promessa de renovar política britânica

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.