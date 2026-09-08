Israel anuncia sanções contra doze políticos britânicos e o fechamento de seu consulado em Jerusalém
A medida é uma retaliação ao veto anunciado por Londres ao comércio com os assentamentos israelenses no território ocupado da Cisjordânia
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O governo de Israel anunciou nesta terça-feira, 8, o fechamento do consulado do Reino Unido em Jerusalém e sanções contra doze políticos britânicos, entre eles o ex-líder trabalhista Jeremy Corbyn, além de outras medidas em retaliação ao veto anunciado por Londres ao comércio com os assentamentos israelenses no território ocupado da Cisjordânia.
O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, informou ainda, em coletiva de imprensa, sobre a expulsão do Reino Unido do Centro de Coordenação Civil-Militar (CMCC) - o órgão multinacional que supervisiona o cessar-fogo na Faixa de Gaza na sequência do acordo alcançado em outubro de 2025 -, uma medida que já havia sido tomada contra outros países, como a Espanha e a Holanda.
Saar, que criticou a decisão de Londres alegando seu apoio histórico à criação do Estado de Israel, anunciou ainda a proibição de entrada no país a doze políticos britânicos e a "outros" cidadãos que acusa de participar de "atividades antissemitas e anti-israelenses, bem como àqueles que neguem a existência do Estado de Israel".
Por outro lado, o ministro das Relações Exteriores decidiu encerrar as atividades de Londres destinadas a "treinar as forças da Autoridade Palestina na Judeia e Samaria - nome com o qual Israel se refere à Cisjordânia - por meio da 'Equipe de Apoio Britânica em Ramala'".
Saar enquadrou essas "contramedidas" como resposta à decisão anunciada por seu homólogo britânico, Ed Miliband, que considerou a medida "moralmente distorcida e uma ingerência flagrante nos assuntos de um Estado soberano e em seu processo eleitoral", uma vez que Israel prevê realizar eleições legislativas em outubro deste ano.
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"Infelizmente, há um governo trabalhista hostil no poder que age sistematicamente contra o Estado de Israel, e isso não nos deixou outra escolha a não ser finalmente responder às suas ações hostis (...) Eles decidiram fazer isso, às vésperas dos dias mais sagrados do calendário judaico, por motivos políticos internos, de vista do Congresso do Partido Trabalhista que será realizado neste mês", afirmou.
Miliband destacou ainda nesta segunda-feira que o Reino Unido adotará sanções contra outro grupo de colonos extremistas responsáveis por atos de violência contra comunidades palestinas, bem como uma ampliação das medidas vigentes por violações dos direitos humanos, a fim de permitir agir com maior rapidez para dissuadir a expansão dos assentamentos.
A medida britânica é tomada em coordenação com a França e o Canadá, que tomarão medidas semelhantes para proibir a importação de produtos provenientes de assentamentos ilegais. Londres lembrou que se junta à Holanda, Irlanda, Bélgica, Espanha e Noruega, que já adotaram ou iniciaram o processo para proibir o comércio com os territórios ocupados.