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EUA afirmam ter destruído cinco petroleiros iranianos; Irã diz ter atacado bases na Jordânia

A ofensiva foi uma resposta após a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã ter alvejado um navio de guerra da Marinha dos EUA nos últimos dois dias

Por Estadão Conteúdo Publicado em 08/09/2026 às 21:49
Forças americanas destruíram cinco navios petroleiros iranianos
Forças americanas destruíram cinco navios petroleiros iranianos - REPRODUÇÃO/X (@CENTCOM)

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O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou nesta terça-feira, 8, que as forças americanas destruíram cinco petroleiros iranianos, após a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã ter alvejado um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos com mísseis balísticos duas vezes nos últimos dois dias.

Segundo o Centcom, a embarcação conseguiu escapar dos ataques iranianos e não registrou vítimas.

A Guarda Revolucionária, por sua vez, afirmou ter lançado mísseis "contra as forças dos Estados Unidos estacionadas na base de Al Azraq, na Jordânia. "Nesta operação, destinada a punir o agressor, um número significativo de mísseis balísticos, tanto de combustível sólido quanto líquido, atingiu os locais de manutenção, preparação e implantação dos caças F-35, F-16 e F-15 bem como seus abrigos", informou o grupo, segundo a imprensa iraniana.

A Jordânia anunciou que 18 dos 20 mísseis balísticos disparados pelo Irã foram interceptados e os outros dois artefatos caíram em áreas isoladas.

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