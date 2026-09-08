EUA afirmam ter destruído cinco petroleiros iranianos; Irã diz ter atacado bases na Jordânia

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A ofensiva foi uma resposta após a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã ter alvejado um navio de guerra da Marinha dos EUA nos últimos dois dias

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O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou nesta terça-feira, 8, que as forças americanas destruíram cinco petroleiros iranianos, após a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã ter alvejado um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos com mísseis balísticos duas vezes nos últimos dois dias.

Segundo o Centcom, a embarcação conseguiu escapar dos ataques iranianos e não registrou vítimas.

CENTCOM forces destroyed five Iranian crude oil carriers, Sept. 8, after the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeted a U.S. Navy warship with ballistic missiles twice over the past two days. The U.S. warship successfully evaded the attempted Iranian attacks and… pic.twitter.com/Gi8a2tloN1 U.S. Central Command (@CENTCOM) September 8, 2026

A Guarda Revolucionária, por sua vez, afirmou ter lançado mísseis "contra as forças dos Estados Unidos estacionadas na base de Al Azraq, na Jordânia. "Nesta operação, destinada a punir o agressor, um número significativo de mísseis balísticos, tanto de combustível sólido quanto líquido, atingiu os locais de manutenção, preparação e implantação dos caças F-35, F-16 e F-15 bem como seus abrigos", informou o grupo, segundo a imprensa iraniana.

A Jordânia anunciou que 18 dos 20 mísseis balísticos disparados pelo Irã foram interceptados e os outros dois artefatos caíram em áreas isoladas.