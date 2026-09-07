Trump faz ofensiva à canadense Bombardier e dá novo passo na guerra comercial contra o país

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Donald Trump diz que produtos da fabricante aeroespacial canadense "não são bons o suficiente" e defende que empresa construa nos EUA para vender lá

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a fazer suas críticas à Bombardier, empresa canadense do setor aeroespacial, nesta segunda-feira, 7, ao afirmar que ela não venderá mais seus produtos em território americano. O episódio é mais uma ofensiva comercial do republicano contra o país vizinho.

Trump escreveu na Truth Social que os produtos da Bombardier "não são bons o suficiente" e disse que a demanda da empresa advém dos "compradores, empresas, aeroportos e serviços americanos". "Se eles querem nosso mercado, devem construir aqui", afirmou.

O presidente americano ainda criticou o Canadá por bloquear grandes bancos e empresas americanas, incluindo a Gulfstream Aerospace, de operar no país, classificando essas ações como "injustas e desleais".

A Bombardier é um dos principais concorrentes da Embraer, gigante brasileira do setor. A rivalidade entre as duas empresas é acirrada, especialmente no mercado de jatos regionais, onde ambas buscam expandir sua participação global.

