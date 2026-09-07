Trump faz ofensiva à canadense Bombardier e dá novo passo na guerra comercial contra o país
Donald Trump diz que produtos da fabricante aeroespacial canadense "não são bons o suficiente" e defende que empresa construa nos EUA para vender lá
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a fazer suas críticas à Bombardier, empresa canadense do setor aeroespacial, nesta segunda-feira, 7, ao afirmar que ela não venderá mais seus produtos em território americano. O episódio é mais uma ofensiva comercial do republicano contra o país vizinho.
Trump escreveu na Truth Social que os produtos da Bombardier "não são bons o suficiente" e disse que a demanda da empresa advém dos "compradores, empresas, aeroportos e serviços americanos". "Se eles querem nosso mercado, devem construir aqui", afirmou.
O presidente americano ainda criticou o Canadá por bloquear grandes bancos e empresas americanas, incluindo a Gulfstream Aerospace, de operar no país, classificando essas ações como "injustas e desleais".
A Bombardier é um dos principais concorrentes da Embraer, gigante brasileira do setor. A rivalidade entre as duas empresas é acirrada, especialmente no mercado de jatos regionais, onde ambas buscam expandir sua participação global.