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EUA destroem três petroleiros iranianos em retaliação a ataque contra dois navios de guerra

O ataque é uma retaliação ao lançamento de mísseis balísticos pela Guarda Revolucionária contra dois navios da Marinha dos Estados Unidos

Por Estadão Conteúdo Publicado em 05/09/2026 às 23:08
Guarda Revolucionária iraniana confirmou o ataque dos Estados Unidos contra três petroleiros iranianos
Guarda Revolucionária iraniana confirmou o ataque dos Estados Unidos contra três petroleiros iranianos - CENTCOM/Divulgação

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Os Estados Unidos informaram neste sábado sobre a destruição de três petroleiros que pertenceriam à Guarda Revolucionária iraniana, em resposta a um ataque contra dois navios de guerra americanos posicionados na região do Estreito de Ormuz.

As forças americanas "incapacitaram permanentemente" os petroleiros da Guarda Revolucionária 'M/T Downy', próximo à costa da ilha de Jarg, e 'M/T Stark 1', próximo a Jask, e "destruíram completamente" o petroleiro vazio "M/T Kylo", também conhecido como "Noxen", no Golfo de Omã, com vários impactos em "pontos de importância crítica", de modo a torná-lo inoperante após dar ordem à tripulação para abandonar o navio".

O ataque é uma retaliação ao lançamento de mísseis balísticos pela Guarda Revolucionária contra dois navios da Marinha dos Estados Unidos que patrulhavam as águas regionais. "Um porta-aviões norte-americano e um contratorpedeiro com mísseis guiados evitaram vários ataques não provocados pelo Irã. Nenhum militar norte-americano ficou ferido", explicou o Comando Central dos Estados Unidos.

Os três petroleiros destruídos em retaliação pertenciam à "rede fantasma" do Irã, que serve para financiar a Guarda Revolucionária, segundo o comunicado militar dos EUA, que destaca que os três navios "não tinham meios para se defender".

"Que a mensagem para a Guarda Revolucionária fique clara: se vocês atirarem contra dois de nossos navios, imporemos um custo econômico ainda maior e eliminaremos três dos seus", argumentou o comandante do Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos, Brad Cooper.

"Não hesitaremos em defender as forças americanas e, se for necessário, destruir a frota petrolífera limitada e vulnerável do Irã."

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