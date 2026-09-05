EUA destroem três petroleiros iranianos em retaliação a ataque contra dois navios de guerra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O ataque é uma retaliação ao lançamento de mísseis balísticos pela Guarda Revolucionária contra dois navios da Marinha dos Estados Unidos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Os Estados Unidos informaram neste sábado sobre a destruição de três petroleiros que pertenceriam à Guarda Revolucionária iraniana, em resposta a um ataque contra dois navios de guerra americanos posicionados na região do Estreito de Ormuz.

As forças americanas "incapacitaram permanentemente" os petroleiros da Guarda Revolucionária 'M/T Downy', próximo à costa da ilha de Jarg, e 'M/T Stark 1', próximo a Jask, e "destruíram completamente" o petroleiro vazio "M/T Kylo", também conhecido como "Noxen", no Golfo de Omã, com vários impactos em "pontos de importância crítica", de modo a torná-lo inoperante após dar ordem à tripulação para abandonar o navio".

O ataque é uma retaliação ao lançamento de mísseis balísticos pela Guarda Revolucionária contra dois navios da Marinha dos Estados Unidos que patrulhavam as águas regionais. "Um porta-aviões norte-americano e um contratorpedeiro com mísseis guiados evitaram vários ataques não provocados pelo Irã. Nenhum militar norte-americano ficou ferido", explicou o Comando Central dos Estados Unidos.

Os três petroleiros destruídos em retaliação pertenciam à "rede fantasma" do Irã, que serve para financiar a Guarda Revolucionária, segundo o comunicado militar dos EUA, que destaca que os três navios "não tinham meios para se defender".

"Que a mensagem para a Guarda Revolucionária fique clara: se vocês atirarem contra dois de nossos navios, imporemos um custo econômico ainda maior e eliminaremos três dos seus", argumentou o comandante do Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos, Brad Cooper.

"Não hesitaremos em defender as forças americanas e, se for necessário, destruir a frota petrolífera limitada e vulnerável do Irã."