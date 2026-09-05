EUA destroem três petroleiros iranianos em retaliação a ataque contra dois navios de guerra
O ataque é uma retaliação ao lançamento de mísseis balísticos pela Guarda Revolucionária contra dois navios da Marinha dos Estados Unidos
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Os Estados Unidos informaram neste sábado sobre a destruição de três petroleiros que pertenceriam à Guarda Revolucionária iraniana, em resposta a um ataque contra dois navios de guerra americanos posicionados na região do Estreito de Ormuz.
As forças americanas "incapacitaram permanentemente" os petroleiros da Guarda Revolucionária 'M/T Downy', próximo à costa da ilha de Jarg, e 'M/T Stark 1', próximo a Jask, e "destruíram completamente" o petroleiro vazio "M/T Kylo", também conhecido como "Noxen", no Golfo de Omã, com vários impactos em "pontos de importância crítica", de modo a torná-lo inoperante após dar ordem à tripulação para abandonar o navio".
O ataque é uma retaliação ao lançamento de mísseis balísticos pela Guarda Revolucionária contra dois navios da Marinha dos Estados Unidos que patrulhavam as águas regionais. "Um porta-aviões norte-americano e um contratorpedeiro com mísseis guiados evitaram vários ataques não provocados pelo Irã. Nenhum militar norte-americano ficou ferido", explicou o Comando Central dos Estados Unidos.
Os três petroleiros destruídos em retaliação pertenciam à "rede fantasma" do Irã, que serve para financiar a Guarda Revolucionária, segundo o comunicado militar dos EUA, que destaca que os três navios "não tinham meios para se defender".
"Que a mensagem para a Guarda Revolucionária fique clara: se vocês atirarem contra dois de nossos navios, imporemos um custo econômico ainda maior e eliminaremos três dos seus", argumentou o comandante do Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos, Brad Cooper.
"Não hesitaremos em defender as forças americanas e, se for necessário, destruir a frota petrolífera limitada e vulnerável do Irã."