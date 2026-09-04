Zelensky propõe à Rússia cessar-fogo durante negociações com EUA
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que os enviados Steve Witkoff e Jared Kushner estão levando propostas para encerrar a guerra na Ucrânia
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, propôs nesta sexta-feira, 4, um cessar-fogo com a Rússia enquanto uma delegação dos Estados Unidos participa de reuniões em Kiev, assumindo o funcionamento normal do espaço aéreo russo para que os negociadores "possam chegar em segurança".
"Não haverá ataques aéreos de nossa parte, e a Rússia deve retribuir, garantindo silêncio e evitando ataques aéreos durante o tempo necessário para a realização das negociações e a resolução das questões logísticas relacionadas a esta visita americana", escreveu Zelensky em sua conta oficial do Telegram.
Mais cedo, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que os enviados Steve Witkoff e Jared Kushner estão levando propostas para encerrar a guerra na Ucrânia, em meio à viagem dos dois a Moscou e a Kiev no fim de semana.
Segundo Zelensky, o objetivo da visita é ter negociações construtivas com o lado americano e buscar opções reais para pôr fim à guerra. "Veremos quais propostas Steve e Jared têm e o que Moscou dirá a eles", acrescentou.
Também no Telegram, o líder ucraniano comentou que conversou com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, pontuando que ambos compartilham a mesma necessidade de progresso na diplomacia e que as reuniões dos próximos dias podem ser úteis.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Conversei com Mark Rutte. Fui informado sobre a situação dos ataques russos, nossas necessidades de defesa e os preparativos para reuniões com representantes do presidente americano. Estamos trabalhando nisso. Mark mencionou sua comunicação a respeito do programa da Lista de Requisitos Prioritários da Ucrânia (PURL) e dos mísseis Patriot necessários para nós. Obrigado pelo apoio!", adicionou Zelensky.