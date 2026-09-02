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Irã realiza ataques contra bases dos EUA em cinco países diferentes

Guarda Revolucionária afirma que ofensiva atingiu instalações militares americanas no Oriente Médio, enquanto Bahrein diz ter interceptado ataques

Por Estadão Conteúdo Publicado em 02/09/2026 às 7:42
Ir&atilde; afirma ter atacado base americana no Kuwait
Irã afirma ter atacado base americana no Kuwait - Pexels

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A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) afirmou que as forças iranianas realizaram, simultaneamente, ataques às bases americanas no Kuwait, na Jordânia, no Bahrein, nos Emirados Árabes Unidos e em Erbil, no Iraque.

Em mensagem enviada via Telegram na madrugada desta quarta-feira (2), a IRGC destacou que o ataque no Kuwait combinou o uso de mísseis e drones contra o QG e o alojamento do comandante americano na base de Ali Al Salem, "matando vários elementos inimigos".

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Ofensiva teria destruído instalações de drones dos EUA

Teerã diz ainda que a ofensiva incendiou o hangar e a rampa de lançamento dos drones envolvidos nos ataques contra a população iraniana, destruindo diversas unidades. "Estes ataques são uma ajuda a vocês para limpar a terra pura e generosa do Kuwait da contaminação dos infiéis americanos", escreveu a IRGC no comunicado.

Ataques ocorrem em cinco países simultaneamente

A IRGC diz que o ataque nos Emirados Árabes tiveram como alvos sistemas de radar e instalações das forças americanas nas bases de Al Dhafra e Al Minhad, sendo parte da trigésima etapa da Operação Sa'eqeh.

Paralelamente, a Força de Defesa do Bahrein afirma que as defesas aéreas interceptaram e destruíram múltiplos ataques aéreos iranianos.

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