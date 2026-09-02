Irã realiza ataques contra bases dos EUA em cinco países diferentes

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Guarda Revolucionária afirma que ofensiva atingiu instalações militares americanas no Oriente Médio, enquanto Bahrein diz ter interceptado ataques

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A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) afirmou que as forças iranianas realizaram, simultaneamente, ataques às bases americanas no Kuwait, na Jordânia, no Bahrein, nos Emirados Árabes Unidos e em Erbil, no Iraque.

Em mensagem enviada via Telegram na madrugada desta quarta-feira (2), a IRGC destacou que o ataque no Kuwait combinou o uso de mísseis e drones contra o QG e o alojamento do comandante americano na base de Ali Al Salem, "matando vários elementos inimigos".

Ofensiva teria destruído instalações de drones dos EUA

Teerã diz ainda que a ofensiva incendiou o hangar e a rampa de lançamento dos drones envolvidos nos ataques contra a população iraniana, destruindo diversas unidades. "Estes ataques são uma ajuda a vocês para limpar a terra pura e generosa do Kuwait da contaminação dos infiéis americanos", escreveu a IRGC no comunicado.

Ataques ocorrem em cinco países simultaneamente

A IRGC diz que o ataque nos Emirados Árabes tiveram como alvos sistemas de radar e instalações das forças americanas nas bases de Al Dhafra e Al Minhad, sendo parte da trigésima etapa da Operação Sa'eqeh.

Paralelamente, a Força de Defesa do Bahrein afirma que as defesas aéreas interceptaram e destruíram múltiplos ataques aéreos iranianos.

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