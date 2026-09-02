Groenlândia avisa que os tempos de "tomar um país" acabaram e afirma que o diálogo com os EUA continua

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Ministro das Relações Exteriores da Groenlândia, Múte Bourup Egede, afirmou que o papel da OTAN "se tornará mais forte" no atual cenário geopolítico

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O ministro das Relações Exteriores, Comércio e Recursos Minerais da Groenlândia, Múte Bourup Egede, advertiu nesta quarta-feira, 2, que "os tempos" em que era possível simplesmente "tomar um país" chegaram ao fim, ao mesmo tempo em que garantiu que o diálogo com os Estados Unidos para resolver a situação gerada pelas pretensões americanas sobre o território "continua em andamento".

"Que em 2026 alguém acredite que pode simplesmente tomar um país. Esses tempos acabaram e devemos responder que esses tempos acabaram", afirmou Egede durante um debate conjunto das comissões de Relações Exteriores (AFET) e Desenvolvimento (DEVE) do Parlamento Europeu, realizado nesta quarta-feira.

Em sua intervenção perante os eurodeputados, o ministro da Groenlândia explicou que a Groenlândia e a Dinamarca criaram um grupo de altos funcionários com os Estados Unidos que trabalha para resolver a situação. Embora tenha evitado dar detalhes sobre as conversas, ele confirmou que "o diálogo continua".

Egede também agradeceu o apoio recebido dos Estados-membros, da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu diante das pressões dos Estados Unidos, garantindo que isso fez uma diferença "real" para a ilha ártica e enviou "uma mensagem forte" a Washington de que "interferir na Groenlândia também significa interferir em toda a União Europeia".

Nesse contexto, Egede exortou a Groenlândia e seus parceiros europeus a "permanecerem unidos" em um momento em que os "autocratas" estão aumentando seu poder e os valores democráticos estão sendo questionados.

"Precisamos nos manter unidos para proteger nossos valores", defendeu ele, alertando que, se os países que compartilham esses princípios não permanecerem unidos, estará em jogo não apenas o futuro da Groenlândia, mas também a ordem internacional baseada em regras e o "futuro comum".

DESCARTA EVENTUAL ADESÃO À UNIÃO EUROPEIA

Questionado pelos eurodeputados sobre um eventual retorno da Groenlândia à União Europeia, quatro décadas após sua saída, o ministro evitou se pronunciar de forma categórica e destacou que "não cabe" definir uma posição definitiva neste momento.

No entanto, ele admitiu que a "grande carga administrativa" exigida pela adesão plena seria muito difícil de assumir para a pequena administração de um território com apenas 56.000 habitantes.

Por isso, Egede optou por não reabrir esse debate por enquanto e priorizar o fortalecimento e a ampliação da atual "parceria estratégica" que a Groenlândia mantém com a União Europeia em áreas como matérias-primas, educação e mudanças climáticas.

Especificamente, ele destacou a intenção de continuar desenvolvendo a cooperação atual com a UE, que começou focada na pesca e posteriormente se estendeu a outras áreas, como educação, matérias-primas, meio ambiente e mudanças climáticas.

Quanto à OTAN, ele previu que o papel da Aliança no Ártico "se tornará mais forte" diante do atual cenário geopolítico e defendeu a necessidade de os aliados demonstrarem que permanecem unidos diante de outras potências internacionais.

MAIS INVESTIMENTO EUROPEU EM MATÉRIAS-PRIMAS

Egede destacou as matérias-primas críticas como uma das principais áreas em que a Groenlândia deseja fortalecer sua relação com a UE e solicitou investimentos europeus para avançar no mapeamento do subsolo do território, do qual ainda se desconhece aproximadamente 60%.

Ele também pediu que empresas europeias se comprometam a adquirir as matérias-primas extraídas na Groenlândia, o que permitiria ao território desenvolver o setor e, ao mesmo tempo, contribuiria para garantir o fornecimento de minerais críticos à União Europeia. "Se não houver empresas europeias, haverá outros interessados", advertiu.

O ministro explicou que a Groenlândia busca, com isso, diversificar uma economia na qual 97% das exportações dependem atualmente do pescado, com a intenção de incluir as matérias-primas e o turismo como dois novos grandes motores econômicos.

Além disso, ele pediu investimentos europeus em conectividade, telecomunicações e outras infraestruturas essenciais, lembrando que os 56 mil habitantes do território pertencente à Dinamarca estão espalhados por localidades sem conexões terrestres entre si e dependem fundamentalmente do transporte marítimo e aéreo.