China eleva para 21 o número de mortos após a devastadora enchente no Nepal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As autoridades chinesas estimaram, nesta quarta-feira (2), em 541 o número de desaparecidos na região de Xizang e localizada no sudoeste do país

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Autoridades chinesas elevaram nesta quarta-feira (2) para 21 o número de mortos após a devastadora enchente ocorrida na semana passada na zona de fronteira entre a região autônoma chinesa do Tibete e o Nepal, que já deixou mais de 1.100 mortos em território nepalês.

Assim, as autoridades da referida região, conhecida na China como Xizang e localizada no sudoeste do país, confirmaram a morte de pelo menos 21 pessoas e estimaram em 541 o número de desaparecidos em solo chinês, segundo informações da emissora de televisão CGTN.

Das quase 550 pessoas que continuam desaparecidas - um número que as autoridades vêm reduzindo à medida que os corpos de alguns dos desaparecidos são encontrados -, estima-se que cerca de 260 sejam cidadãos estrangeiros.

Por outro lado, as autoridades informaram que a rodovia que liga ao posto fronteiriço de Gyirong, na região mais afetada da China, está novamente em funcionamento após os trabalhos completos de limpeza e remoção de lama e escombros que vêm sendo realizados na área.

Desde que ocorreu o desastre, as estradas que atravessam o vale sofreram graves danos, com a presença de rochas e lama bloqueando o acesso em várias áreas. Durante a fase inicial da operação de resgate, as equipes realizaram buscas preliminares, principalmente a pé, utilizando drones para reconhecimento e transportando equipamentos leves por via aérea. Agora, as operações poderão ser retomadas de forma mais abrangente.