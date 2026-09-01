Nepal eleva para cerca de mil o número de mortos pela enchente na fronteira com a China

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De acordo com as autoridades locais, aproximadamente de 3.900 pessoas seguem desaparecidas, entre os quais figuram 583 estrangeiros

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As autoridades do Nepal elevaram nesta terça-feira para cerca de mil o número de mortos pelas inundações devastadoras registradas na semana passada perto da fronteira com a China, ao mesmo tempo em que reduziram para cerca de 3.900 o número de desaparecidos, entre os quais figuram 583 estrangeiros.

A Autoridade Nacional para a Redução e Gestão de Riscos de Desastres (NDRRMA, na sigla em inglês) informou em um comunicado divulgado nas redes sociais que, até o momento, foram recuperados 987 corpos, incluindo 321 em Chitwan, 216 em Nawalparasi Leste e 170 em Nawalparasi Oeste.

Além disso, especificou que 3.916 pessoas continuam desaparecidas, entre elas 639 trabalhadores de uma usina hidrelétrica afetada pela enchente, antes de acrescentar que os serviços de emergência conseguiram resgatar 11.814 pessoas, incluindo 253 estrangeiros.

O órgão estimou em 279 o número de feridos, incluindo 168 que já receberam alta, ao mesmo tempo em que informou que há mais de 21.000 agentes mobilizados para as operações de busca e resgate, no âmbito das quais também está sendo prestada ajuda humanitária a parte das vítimas.

A esses números somam-se pelo menos 16 mortos e cerca de 550 desaparecidos em território chinês - entre eles, 261 cidadãos estrangeiros -, conforme informaram as autoridades do gigante asiático, além de três corpos recuperados na Índia.

China envia um novo pacote de ajuda ao Nepal

As autoridades da China informaram nesta terça-feira o envio de um novo pacote de ajuda ao Nepal para contribuir com os trabalhos de busca e resgate das quase 4.000 pessoas que continuam desaparecidas após a devastadora enchente ocorrida na semana passada no país asiático e que, até o momento, deixou cerca de mil mortos.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, indicou em uma coletiva de imprensa que esses recursos chegarão ao país ainda hoje e especificou que esse pacote inclui, entre outros itens, materiais e equipamentos para a realização de testes de DNA em massa -que contarão com a ajuda de especialistas chineses na área, que se deslocarão às regiões mais afetadas-.

Assim, ele explicou que o pacote também inclui equipamentos de iluminação e de purificação de água, ao mesmo tempo em que destacou a "cooperação contínua" entre os dois países em questões como meteorologia, conservação, prevenção e mitigação de riscos e outros campos de vital importância diante da catástrofe, segundo informações da rede CGTN.

Desde que ocorreu o incidente, as partes têm mantido contato para trocar "informações relevantes" e implementar protocolos de prevenção, necessários para reduzir o número de vítimas, que já é, por si só, significativamente alto.

"A China continuará a oferecer um apoio sólido aos trabalhos de resgate no Nepal, fortalecendo a cooperação na prevenção e mitigação de desastres, e salvaguardando os interesses comuns dos povos de ambos os países", declarou ele, antes de afirmar que esse tipo de assistência reflete "os laços de amizade com o Nepal" e responde a "uma decisão política".

Nesse sentido, ele enfatizou que Pequim continuará apoiando firmemente o Nepal e trabalhará em conjunto para "superar as dificuldades", o que representa uma "demonstração da amizade tradicional entre os dois países por meio de ações concretas".

